ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Евросоюз после Brexit должен сохранить активную роль в мировой и региональной внешней политике, в том числе в решении иранской проблемы и в отношениях с Россией, считает глава британского МИД Борис Джонсон.

Во вторник после полудня британское правительство опубликует внешнеполитическую стратегию, которой будет следовать после выхода из Евросоюза. Ранее источник РИА Новости в правительстве рассказал, что Великобритания после Brexit будет поддерживать санкционную политику ЕС, координировать с Европой внешнеполитические шаги, а также участвовать в обеспечении европейской безопасности.

"В последние годы ЕС помог добиться важных внешнеполитических целей – от приглашения Ирана за стол переговоров до объединения для ответа на агрессию России на Украине. Мы хотим, чтобы ЕС продолжал играть эту роль после того, как мы покинем союз", — говорится в заявлении министра, переданном в РИА Новости в связи с ожидаемой публикацией стратегии.

Джонсон подтвердил, что обязательства Британии по обеспечению безопасности Европы после Brexit останутся незыблемыми, а Лондон вместе с Брюсселем продолжит сотрудничать для достижения совместных внешнеполитических целей и продвижения мира и демократии. "Вот почему в дополнение к уже тесным отношениям со странами ЕС мы закладываем основу для крепкого партнерства после Brexit", — отмечает Джонсон.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания покинет состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.