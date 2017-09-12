В Саудовской Аравии заявили о предотвращении атаки ИГ* на минобороны

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Силы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на здание министерства обороны страны в Эр-Рияде, сообщает государственное информагентство SPA со ссылкой на официальный источник.

По данным агентства, управление государственной безопасности страны предотвратило террористическую атаку боевиков-смертников на два здания министерства. Двое террористов были задержаны до того, как они смогли достичь своей цели.

По предварительным данным, террористы являются гражданами Йемена. У них конфисковали два пояса смертников, девять самодельных гранат, огнестрельное и неогнестрельное оружие. Как отмечает агентство, сотрудники сил безопасности также задержали двух граждан Саудовской Аравии, их связь с арестованными смертниками устанавливается.

Правоохранительные органы также наложили арест на дом в районе Эр-Рияда Ар-Римал, где террористов обучали использовать пояса со взрывчаткой.

По информации источника, силы безопасности также смогли нейтрализовать группу людей, среди которых подданные Саудовской Аравии и граждане других стран, которые работали "на пользу иностранных сторон против безопасности королевства". Все они были задержаны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.