Трамп на год продлил режим ЧП в США из-за терактов

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в понедельник продлил на год режим чрезвычайного положения в стране в связи с терактами, говорится в его заявлении, которое распространил Белый дом.

"Я продлеваю на год объявленный 14 сентября 2001 года режим чрезвычайной ситуации", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

Отмечается, что данный режим был введен "в связи с терактами 11 сентября 2001 года, а также с продолжающейся и немедленной угрозой новых атак против США".

Как отметил Трамп, "поскольку террористическая угроза продолжается, режим чрезвычайной ситуации, объявленный 14 сентября 2001 года, а также действие связанных с этим полномочий (властей) должны оставаться в силе после 14 сентября 2017 года".