Полиция Гессена ищет свидетелей по делу о распылении перцового газа в школе

БЕРЛИН, 11 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полиция в немецкой коммуне Бад-Эмсталь (федеральная земля Гессен) разыскивает свидетелей по делу о распылении перцового газа в местной школе, инцидент произошел в понедельник около 14.00 (15.00 мск), говорится в сообщении, опубликованном на сайте президиума полиции Северного Гессена.

Как сообщалось ранее, один из учеников школы распылил перцовый газ во время перемены, 25 человек пострадали, из них 23 были доставлены в больницу. На место происшествия прибыли 18 бригад скорой помощи, а также медицинский вертолет.

"Баллончик с перцовым газом не был обнаружен. Расследование, которое проводят прибывшие в школу сотрудники полицейского участка в Вольфхагане, направлено пока против 15-летнего ученика… Причины случившегося… пока неизвестны. Следователи… просят свидетелей, в том числе из числа учеников, помочь с поиском баллончика", — говорится в сообщении полиции.

По предварительному описанию, баллончик выглядел "как маленький черный цилиндр", отмечается в сообщении.