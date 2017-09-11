В Армению прибыли международные эксперты для изучения ситуации на химзаводе

ЕРЕВАН, 11 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Эксперты из Франции, Швеции и Швейцарии прибыли в понедельник в Армению для изучения ситуации на химзаводе "Наирит" после пожара, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
"На следующий день после пожара на заводе "Наирит" МЧС Армении обратилось в международные организации с просьбой направить в страну экспертную миссию. Через Управление по координации гуманитарных вопросов ООН на это обращение отреагировали европейский центр координации реагирования на чрезвычайные ситуации и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству", — говорится в сообщении.
На встрече с членами миссии глава МЧС Армении Давид Тоноян заявил, что армянская сторона ожидает предложений по неотложному и эффективному решению проблем для исключения в будущем возможных чрезвычайных ситуаций.
"В ближайшие дни специалисты продолжат изучение законодательства Армении, возможностей хранения, реализации или нейтрализации химических веществ и отходов, исследование существующих рисков для людей и окружающей среды. По итогам миссии они представят пакет предложений, на основании которых будет разработана соответствующая программа. Группа будет работать в Армении вместе с сотрудниками госорганов две недели", — отмечается в сообщении.