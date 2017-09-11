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В мире

Политическая клоунада: Саакашвили вернулся на Украину без паспорта и планов

Сюжет:
Пересечение Саакашвили границы Украины (85)
18:3411.09.2017
(обновлено: 18:45 11.09.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили временно обосновался во Львове после "прорыва" через украинскую границу. Он уже успел пообщаться с политиками и журналистами, однако каких-либо конкретных планов о деятельности на Украине не раскрыл. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что будущее Саакашвили на Украине достаточно туманно – от места в парламенте до экстрадиции в Грузию.

Михаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Эксперт: Порошенко может сделать Саакашвили виновным в проблемах страны

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждены два дела — об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

При этом Саакашвили считает, что находится на территории Украины легально. Он также обвинил правоохранителей в краже паспорта на границе. По словам экс-губернатора, он вернулся на Украину, чтобы оспорить в суде лишение его гражданства и продолжить борьбу за будущее страны, а также потому, что очень любит украинский народ и готов отдать за него жизнь.

В Кремле считают, что происходящее на Украине с Саакашвили относится к категории курьезных вопросов и является политической клоунадой.

Прорвался с боем: Саакашвили пересек украинскую границу
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПутешествие Михаила Саакашвили на Украину началось в польском городе Пшемышль, где экс-президент Грузии сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на одной из улиц в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Путешествие Михаила Саакашвили на Украину началось в польском городе Пшемышль, где экс-президент Грузии сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа вокзале Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен по украинскому паспорту вернуться в страну и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины. Однако бывшего грузинского лидера по громкой связи попросили покинуть поезд.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На вокзале Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен по украинскому паспорту вернуться в страну и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины. Однако бывшего грузинского лидера по громкой связи попросили покинуть поезд.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ результате политик добрался до польско-украинской границы на автобусе. Однако украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину.У пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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В результате политик добрался до польско-украинской границы на автобусе. Однако украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Одесской области не оставил попыток пересечь границу. Польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинском КПП "Краковец" у него могут быть проблемы.У пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-губернатор Одесской области не оставил попыток пересечь границу. Польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинском КПП "Краковец" у него могут быть проблемы.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкУкраинские сторонники Михаила Саакашвили дежурили у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.У пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Украинские сторонники Михаила Саакашвили дежурили у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкВ результате активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска "Шегени", откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины.Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе
© РИА Новости / Алексей Вовк
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В результате активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска "Шегени", откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники бывшего одесского губернатора ожидали его у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.У пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники бывшего одесского губернатора ожидали его у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкСаакашвили и его сторонников попытались остановить силовики, которые приехали к границе, однако активистам, у которых был численный перевес, удалось пройти через новый кордон правоохранителей. После этого они устроили импровизированный митинг на границе, вслед за чем экс-глава Грузии сел в автобус и уехал в сторону Львова.Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (в центре)у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Саакашвили и его сторонников попытались остановить силовики, которые приехали к границе, однако активистам, у которых был численный перевес, удалось пройти через новый кордон правоохранителей. После этого они устроили импровизированный митинг на границе, вслед за чем экс-глава Грузии сел в автобус и уехал в сторону Львова.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.Депутат европарламента Яцек Сариуш-Вольски на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, оказавшись на территории Украины, заявил, что у него пока нет конкретных планов, но он намерен продолжать борьбу с украинскими властями.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший президент Грузии, оказавшись на территории Украины, заявил, что у него пока нет конкретных планов, но он намерен продолжать борьбу с украинскими властями.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНациональная полиция Украины сообщила о заведении уголовного дела о незаконном переходе Саакашвили через границу. "За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — отметили в ведомстве.Сотрудники полиции у пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Национальная полиция Украины сообщила о заведении уголовного дела о незаконном переходе Саакашвили через границу. "За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — отметили в ведомстве.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСоветник главы МВД Антон Геращенко назвал действия бывшего одесского губернатора провокацией. "Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", — написал Геращенко.У пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президента Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Советник главы МВД Антон Геращенко назвал действия бывшего одесского губернатора провокацией. "Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", — написал Геращенко.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПосле инцидента на польско-украинской границе экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, сказано на сайте.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с сыном Николозом в вагоне поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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После инцидента на польско-украинской границе экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, сказано на сайте.
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Реакция Порошенко

По мнению президента Украины Петра Порошенко, инцидент на пункте пропуска "Шегини" не нуждается в политических комментариях, необходимо реагировать исключительно в правовом поле.

Михаил Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Порошенко назвал пересечение Саакашвили границы Украины преступлением

"По моему мнению, этот инцидент абсолютно не имеет никаких политических комментариев. Мы должны комментировать и будем комментировать исключительно в правовом поле", — сказал Порошенко в ходе выступления, которое транслировали украинские телеканалы.

Он считает, что при пересечении Саакашвили границы было совершено преступление. "Совершено преступление, потому что есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы, это вопрос национальной безопасности государства, и мне все равно, кто нарушает государственную границу — или боевики на востоке, или политиканы на западе, должна быть абсолютно четкая правовая, юридическая ответственность", — заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что украинские пограничники в этой ситуации поступили правильно, не применив оружие.

"Я считаю, что наши пограничники… сделали правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное юридическое право. Не дали раздуть пожар, конфликт внутри страны, чего эти политиканы добивались", — сказал Порошенко.

Михаил Саакашвили на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Порошенко надеется, что Саакашвили будет добиваться возвращения в Грузию
Он также выразил надежду, что Саакашвили с таким же упорством будет добиваться возвращения в Грузию.

Премьер Украины Владимир Гройсман, комментируя инцидент, назвал прорыв украинской границы сторонниками экс-губернатора преступлением и атакой против государственности. По его мнению, причастные должны понести ответственность.

Действия правоохранителей

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал Саакашвили пройти процедуру оформления на госгранице Украины, а всех участников прорыва явиться в полицию для дачи показаний.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Около 40 человек незаконно пересекли госграницу с Саакашвили, заявил Аваков
"Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска "Шегини" и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение миграционной службы. Всем участникам "прорыва", в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний", — написал Аваков в понедельник на своей странице в Facebook.

По его словам, личности всех, кто принимал участие в прорыве границы, будут установлены и они будут нести ответственность в соответствии с законодательством.

Позже он сообщил, что Саакашвили за незаконное пересечение границы грозит ответственность в виде штрафа либо административный арест на 15 суток.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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На шесть человек, пересекших с Саакашвили госграницу, составили протоколы
По информации пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, Саакашвили не имеет никаких законных оснований для пребывания на территории страны, поэтому в ближайшее время будет принято "правовое решение". Ранее Погранслужба Украины сообщала, что инцидент будет расследовать следственная группа военной прокуратуры совместно с Нацполицией.

Кроме этого, депутаты "Радикальной партии" Олега Ляшко потребовали немедленно созвать внеочередное заседание Рады с силовиками и президентом из-за ситуации с Саакашвили. Пока эта инициатива остается без ответа.

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© 2017 Associated Press
Потасовка на границе и митинг: как Саакашвили вернулся на Украину

Планы Саакашвили

Саакашвили в понедельник во Львове провел пресс-конференцию, на которой заявил, что легально находится на территории Украины и не считает себя преступником после пересечения границы. По словам экс-губернатора, он вернулся в страну, чтобы оспорить в суде лишение его гражданства и продолжить борьбу за будущее Украины, а также потому, что очень любит украинский народ и готов отдать за него жизнь.

"Я вернулся к себе домой на Украину, чтобы, во-первых, пойти в суд и защитить мои права. Несколько европейских стран предлагали мне гражданство, но я вернулся на Украину потому, что… я очень уважаю и люблю этот народ… Если нужно, готов без всякой патетики отдать свою жизнь за этот героический народ", — сказал Саакашвили журналистам во Львове.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Полиция Украины опровергла заявление Саакашвили об изъятии у него паспорта
Он также заявил, что оставил свой украинский паспорт в автобусе на границе с Украиной, а потом "пришла полиция и украла паспорт".

"Я вчера перешел польскую границу с легальным украинским документом. Поляки его проштамповали, пришел к украинцам, как требует закон… Когда меня внесли люди на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт", — сказал Саакашвили.

Отвечая на вопрос журналистов, почему паспорта при пересечении границы при нем не было, он заявил: "Потому что произошло неожиданное: люди взяли меня, унесли, в автобусе защищенная собственность, никто не имеет право красть". Позже полиция опровергла заявление о краже.

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийМишико освобожденный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мишико освобожденный

Говоря о дальнейших планах Саакашвили заявил, что намерен объехать всю Украину для объединения с разными политическими силами. Отвечая на вопрос, где он планирует оставаться территориально, Саакашвили сообщил, что "сейчас консультируется с разными политическими силами и где они будут, там и он будет", так как они работают вместе.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Саакашвили вернулся в Украину, чтобы оспорить в суде лишение гражданства
"У меня есть четкий план — покончить с разграблением экономики, покончить с властью олигархов, покончить со злоупотреблением на темах войны. Для этого я собираюсь проехаться по всем регионам Украины, максимально объединяться с индивидуальными людьми, с разными политическими силами вокруг общей темы, что у нас в стране должна быть демократия, и у нас не должно быть диктатуры олигархов", — сказал Саакашвили. Он добавил, что не претендует на какую-либо должность на Украине.

Адвокат политика Маркиян Галабала в понедельник подал заявление в Миграционную службу Украины о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

"Подача подобного заявления предусматривается законом о статусе беженцев и лиц, которые нуждаются в дополнительной защите", — заявил Галабала в понедельник в комментарии украинскому телеканалу NewsOne.

Адвокат объяснил, то для подачи подобного заявления у защиты Саакашвили было несколько причин.

"Михаил Саакашвили может быть объектом преследования грузинских властей. Соответственно с информацией, распространенной заместителем министра юстиции Сергеем Петуховым, Грузия подала запрос на экстрадицию Михаила Саакашвили. Мы боимся, что в результате удовлетворения этого запроса к Саакашвили будут применены пытки в Грузии или у него не будет права на справедливый суд", — объяснил защитник.

Политическая клоунада

Партия "Оппозиционный блок" считает, что ситуация с экс-президентом Грузии свидетельствует о глубоком кризисе власти на Украине, выход из которого — досрочные парламентские и президентские выборы.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Кремль назвал происходящее с Саакашвили на Украине политической клоунадой

"Лишение гражданства Саакашвили, пропагандистская кампания по его защите и события на государственной границе Украины — вся эта бездарная пьеса свидетельствует о глубочайшем кризисе власти, её растерянности и аморальности. Снова сотни украинцев втягиваются в грязные игры политических банкротов. Противоправные действия власти и "стаи бывших соратников" могут привести к национальной катастрофе. "Оппозиционный блок" заявляет: действия всех участников — за пределами закона и морали. Мы считаем, что единственным выходом из нового политического кризиса могут быть только досрочные парламентские и президентские выборы", — говорится в заявлении партии.

В Кремле полагают, что происходящее на Украине с Саакашвили относится к категории курьезных вопросов и является политической клоунадой.

"Знаете, на повестке дня Кремля очень много серьезных вопросов, за которыми надо следить. Вот чем мы и занимаемся. Не думаю, что этот вопрос (о Саакашвили) относится к категории серьезных. Скорее, это тема курьезных вопросов и относящихся ближе к категории политической клоунады", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий Политическая клоунада Саакашвили
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Политическая клоунада Саакашвили

Туманные перспективы Саакашвили

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, будущее Саакашвили на Украине туманно.

Михаил Саакашвили. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Эксперт спрогнозировал будущее Саакашвили на Украине

"Будущее его в стране достаточно сомнительное. В лучшем случае он может договориться с властью и попасть в парламент. В худшем — он может быть экстрадирован в Грузию или возвращен в Польшу",- заявил РИА Новости директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его мнению, Саакашвили имеет шансы объединиться с какой-либо украинской оппозиционной политической силой, однако возглавить такое объединение он не способен.

"Потенциально он может объединиться с оппозиционными силами, но вокруг него объединяться не станут. То есть, к кому то присоединиться он может, а вокруг него нет. Потому что этому не способствует его 2-3% рейтинга, гиперамбиции, отсутствие гражданства. Он не может привести к победе ни на парламентских, ни на президентских выборах. А сегодня объединились не за Саакашвили, а против Порошенко. Это ситуативное объединение. Пока ситуация с Саакашвили приносит информационные дивиденды",- добавил эксперт.

Михаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Соратник Саакашвили рассказал, зачем экс-глава Грузии вернулся на Украину
Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что борьба Саакашвили и его соратников с Порошенко может привести к досрочным парламентским выборам или к уменьшению полномочий главы государства.

"Столь серьезная угроза для Порошенко появилась впервые за три с половиной года его президентства. Эта угроза связана, в первую очередь, с объединением всех, кто им не доволен. Это может закончиться либо внесением изменений в конституцию в плане уменьшения полномочий президента, переходом к парламентской республике, либо внеочередным парламентским выборам. Это все возможно",- сказал Погребинский.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пушков назвал "внутривидовой борьбой" скандал с Саакашвили на Украине
По его мнению, Саакашвили в своей борьбе с Порошенко может объединиться, в том числе, с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

В то же время Погребинский полагает, что о будущем Саакашвили на Украине говорить достаточно сложно. "Пока Саакашвили с соратниками "выиграли бой у Порошенко, но они пока не выиграли войну", — отметил он.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В Киеве заявили, что изучают запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

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