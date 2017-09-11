Лукашевич: совещание ОБСЕ по человеческому измерению требует реформы

ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Совещание ОБСЕ по выполнению обязательств в области человеческого измерения требует серьезной реформы, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич журналистам в Варшаве на полях конференции.
При этом он отметил, что в этом году уже три государства — Таджикистан, Туркменистан, Турция — покинули совещание. "Это звонок не только новому директору БДИПЧ, но и всему руководству", — отметил представитель России.
"Требуется коррекция всего человеческого измерения. Совещание используется не по целям, которые ставились при принятии решений о его создании в 90-х годах. Оно стало политизированным, перестало служить трибуной для обозначения позиций и коллективного поиска проблем, которые нужно решать сообща. Совещание стало трибуной по обличению других государств, не соответствуя мандату ОБСЕ", — сказал Лукашевич.
Каждую осень Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) организует в Варшаве совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению — крупнейшую в Европе конференцию по правам человека. На это двухнедельное совещание в польскую столицу съезжаются сотни представителей государств-участников ОБСЕ, экспертов по международным вопросам, активистов неправительственных организаций и правозащитников.