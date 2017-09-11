Лукашевич: совещание ОБСЕ по человеческому измерению требует реформы

ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Совещание ОБСЕ по выполнению обязательств в области человеческого измерения требует серьезной реформы, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич журналистам в Варшаве на полях конференции.

"Концепция самого мероприятия требует основательного пересмотра, потому что эти нравоучения по правам человека и что должна сделать Россия, чтобы исправить свой имидж, нам порядком надоели. Не для этого создавалось это совещание, а для коллективного поиска ответов на проблемные вопросы в сфере прав человека. Не в привязке к проблемным странам и регионам, а коллективно решать проблемы", — сказал Лукашевич.

При этом он отметил, что в этом году уже три государства — Таджикистан, Туркменистан, Турция — покинули совещание. "Это звонок не только новому директору БДИПЧ, но и всему руководству", — отметил представитель России.

"Требуется коррекция всего человеческого измерения. Совещание используется не по целям, которые ставились при принятии решений о его создании в 90-х годах. Оно стало политизированным, перестало служить трибуной для обозначения позиций и коллективного поиска проблем, которые нужно решать сообща. Совещание стало трибуной по обличению других государств, не соответствуя мандату ОБСЕ", — сказал Лукашевич.

Он отметил, что Россия будет добиваться присутствия российского представителя в БДИПЧ ОБСЕ, а также переноса совещания в Вену. "С учетом того, что здесь (в Варшаве — ред.) находится БДИПЧ, нам не удалось перенести это совещание в Вену — туда, где есть инфраструктура, где работает секретариат и некоторые другие институты. Но будем продолжать эти усилия", — сказал Лукашевич.

Каждую осень Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) организует в Варшаве совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению — крупнейшую в Европе конференцию по правам человека. На это двухнедельное совещание в польскую столицу съезжаются сотни представителей государств-участников ОБСЕ, экспертов по международным вопросам, активистов неправительственных организаций и правозащитников.