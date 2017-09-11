В МИД предупреждают о возможных сбоях в работе ж/д транспорта во Франции

Пассажиры на вокзале во время забастовки железнодорожников во Франции. Архивное фото

Пассажиры на вокзале во время забастовки железнодорожников во Франции. Архивное фото

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Департамент ситуационно-кризисный центр МИД РФ обратил внимание россиян на возможные сбои в работе общественного транспорта во Франции 12 сентября.

В своем микроблоге в Twitter ДСКЦ сообщил, что во вторник во Франции ожидается "национальная забастовка профсоюзов".

"Возможны сбои в работе общественного транспорта, в том числе железнодорожного", — отмечается в сообщении.

Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ) создан с целью реагирования на экстренные ситуации, связанные с угрозой жизни, здоровью и безопасности российских граждан за рубежом.