Глава МИД ФРГ сравнил партию евроскептиков "АдГ" с нацистами

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сравнил партию евроскептиков "Альтернатива для Германии" ("АдГ") с нацистами.
По словам Габриэля, дебаты о кризисе с беженцами и терактах в европейских городах привели к тому, что многие люди думают отдать свой голос "АдГ".
"У множества людей создается впечатление, что об их тревогах (беженцах, внутренней безопасности, страхе за рабочие места) не говорят в ходе предвыборной борьбы", — заявил он в интервью порталу T-Online.
По результатам опроса Politbarometer, за 2,5 недели до выборов рейтинг поддержки партий выглядит следующим образом: ХДС/ХСС – 38%, СДПГ – 22%, "Левые" — 9%, "Зеленые" — 8%, СвДП – 9%, АдГ – 9%. Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.