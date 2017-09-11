Глава МИД ФРГ сравнил партию евроскептиков "АдГ" с нацистами

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сравнил партию евроскептиков "Альтернатива для Германии" ("АдГ") с нацистами.

По словам Габриэля, дебаты о кризисе с беженцами и терактах в европейских городах привели к тому, что многие люди думают отдать свой голос "АдГ".

"У множества людей создается впечатление, что об их тревогах (беженцах, внутренней безопасности, страхе за рабочие места) не говорят в ходе предвыборной борьбы", — заявил он в интервью порталу T-Online.

"Если мы терпим неудачи, эти люди направляют на выборах сигнал недовольства, который будет иметь плохие последствия. Тогда впервые с окончания Второй мировой войны мы вновь получим настоящих нацистов в немецком рейхстаге", — добавил он. Интервью с Габриэлем также опубликовано на сайте немецкого МИД.

По результатам опроса Politbarometer, за 2,5 недели до выборов рейтинг поддержки партий выглядит следующим образом: ХДС/ХСС – 38%, СДПГ – 22%, "Левые" — 9%, "Зеленые" — 8%, СвДП – 9%, АдГ – 9%. Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.