Помощник Трампа спутал Мексику с Майами, когда писал в Twitter про "Ирму"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Помощник президента Дональда Трампа, директор по социальным сетям Дэн Скавино, возмутил пользователей соцсетей, перепутав на своей странице в Twitter Майами с Мексикой.

"Ежечасно делимся информацией по урагану "Ирма" в соцсетях с президентом Трампом и вице-президентом Пенсом. Это Международный аэропорт Майами. Берегите себя", — написал он, опубликовав ролик с затопленной взлетной полосой.

Официальному аккаунту аэропорта пришлось поправить его и сообщить, что на кадрах не Майами. Некоторые пояснили, что на видео — Мехико.

Скавино в итоге извинился и удалил твит, однако многие пришли к выводу, что директор по социальным сетям Белого дома не справляется со своими непосредственными обязанностями — не проверяет подлинность контента перед его публикацией.

"Трамп нанимает лучших людей", — написал журналист BuzzFeed Дэвид Мак. Его издание обвинило Скавино в распространении фейковых новостей.

scavino deleted the tweet, but i filmed it pic.twitter.com/MTXsc0dlKA — David Mack (@davidmackau) September 10, 2017

​"Сотрудник Белого дома Дэн Скавино распространяет ложное видео якобы из аэропорта Майами во время урагана "Ирма". Международному аэропорту приходится поправлять Белый дом", — написал бывший журналист Guardian Алан Юхас.

"Эй, Дэн Скавино и Fox News, почему бы вам не опубликовать это видео о том, что на самом деле происходило в Майами?".

Hey Dan Scavino and Fox News, why not post this definitely real footage from Miami? pic.twitter.com/lA1tmF1zUM — End the Idiocracy (@TFDark) September 10, 2017

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