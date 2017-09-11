Минск пообещал провести учения "Запад-2017" безопасно и прозрачно

МИНСК, 11 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии провело для аккредитованных в стране дипломатов и представителей международных организаций брифинг о белорусско-российских учениях "Запад-2017", на котором было заявлено о планах провести эти военные маневры безопасно и прозрачно.
Там отмечается, что участники брифинга были проинформированы об основных вопросах, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Белоруссии.
"В ходе мероприятия было особо подчеркнуто, что белорусская сторона предпринимает максимум усилий, чтобы запланированные учения на территории Беларуссии прошли безопасно, транспарентно и эффективно", — подчеркивается в сообщении.
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа.