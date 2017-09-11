Путин и Меркель заявили о неприемлемости нарушения перемирия в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (365)

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре уведомил канцлера ФРГ Ангелу Меркель о готовности РФ дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции СБ ООН функции миссии организации в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обеспечение ООН охраны наблюдателей ОБСЕ может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским комплексом мер.

Также в телефонном разговоре был затронут ход реализации минских договоренностей по урегулированию на юго-востоке Украины. Подчеркнута неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих так называемое "школьное перемирие", согласованное в контактной группе и поддержанное лидерами государств "нормандского формата".