Глава МИД Венесуэлы осудил предвзятое отношение к республике

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Тема прав человека используется некоторыми странами в качестве политического оружия против Венесуэлы, заявил на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

"Стратегия, которую они использовали против моей страны из некоторых центров власти, является явными примером использования прав человека в качестве политического оружия с целью господства", — говорится в тексте выступления Арреаса, поступившем в РИА Новости.

Он напомнил, что "недавняя история полна случаев, когда политическое, избирательное и предвзятое использование вопроса прав человека" использовалось теми, кто "стремится навязать единое видение мира с явным нарушением общепринятых норм и принципов".

"День за днем сыпятся необоснованные обвинения в нарушении прав человека в Венесуэле", — заявил Арреаса. Он также обсудил "избирательное, предвзятое и политизированное" поведение, направленное против Венесуэлы, со стороны Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). Арреаса призвал организацию к "объективной и беспристрастной работе".

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн, выступая на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, предположил, что в Венесуэле были совершены преступления против человечности.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.

Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.