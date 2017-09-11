Пушков назвал "внутривидовой борьбой" скандал с Саакашвили на Украине

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В политэлите Украины "началась внутривидовая борьба", которая, однако, не приведет к революции здравого смысла, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя "вторжение" экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на территорию страны.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело о незаконном переходе границы.

"Даже если Саакашвили в тандеме с (Юлией) Тимошенко осложнит жизнь (Петру) Порошенко, революции здравого смысла он не поможет. Началась внутривидовая борьба", — написал Пушков в понедельник в Twitter.

По последним данным, Саакашвили приехал во Львов, где намерен провести ряд встреч с политиками и дать пресс-конференцию. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности, действиям органов власти будет дана оценка.