Претендентку на звание "Мисс Америка" спросили о связях Трампа с Россией

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Одну из участниц конкурса красоты "Мисс Америка" спросили о том, что она думает о связах Дональда Трампа с Россией, сообщает Fox News.

В рамках одного из этапов конкурса девушкам задают различные вопросы. В этом году, как отмечает канал, эта часть была очень политизированной.

Вопрос о Трампе и России один из членов жюри задал претендентке от штата Миссури Дженнифер Дэвис. Ее попросили решить, "виновен" или "не виновен" американский президент в том, что якобы сговорился с Россией для победы над Хиллари Клинтон.

"Сейчас я бы сказала "не виновен", потому что достаточного количества информации пока нет", — ответила она, добавив, что власти в любом случае должны провести расследование в связи с этими обвинениями.

Дэвис в итоге не выиграла конкурс. Победительницей стала представительница Северной Дакоты 23-летняя Кара Мунд. Жюри спрашивало ее об отношении к решению Трампа выйти из парижского соглашения по климату.

"Я считаю, что это неверное решение, — ответила она. — Есть доказательства того, что глобальное потепление действительно происходит, и неважно, веришь ты в него или нет, но мы должны быть за столом переговоров".

Другим участниц конкурса также задавали вопросы на острые политические темы — например, о сносе памятников конфедератам и о реакции Трампа на события в Шарлотсвилле, в котором в августе произошла стычка между ультраправыми и левыми демонстрантами.