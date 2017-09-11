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В мире

Претендентку на звание "Мисс Америка" спросили о связях Трампа с Россией

15:3511.09.2017
(обновлено: 15:42 11.09.2017)
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© AP Photo / Noah K. MurrayУчастницы конкурса красоты Мисс АмерикаУчастницы конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Одну из участниц конкурса красоты "Мисс Америка" спросили о том, что она думает о связах Дональда Трампа с Россией, сообщает Fox News.

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В рамках одного из этапов конкурса девушкам задают различные вопросы. В этом году, как отмечает канал, эта часть была очень политизированной.

Вопрос о Трампе и России один из членов жюри задал претендентке от штата Миссури Дженнифер Дэвис. Ее попросили решить, "виновен" или "не виновен" американский президент в том, что якобы сговорился с Россией для победы над Хиллари Клинтон.

"Сейчас я бы сказала "не виновен", потому что достаточного количества информации пока нет", — ответила она, добавив, что власти в любом случае должны провести расследование в связи с этими обвинениями.

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Дэвис в итоге не выиграла конкурс. Победительницей стала представительница Северной Дакоты 23-летняя Кара Мунд. Жюри спрашивало ее об отношении к решению Трампа выйти из парижского соглашения по климату.

"Я считаю, что это неверное решение, — ответила она. — Есть доказательства того, что глобальное потепление действительно происходит, и неважно, веришь ты в него или нет, но мы должны быть за столом переговоров".

Другим участниц конкурса также задавали вопросы на острые политические темы — например, о сносе памятников конфедератам и о реакции Трампа на события в Шарлотсвилле, в котором в августе произошла стычка между ультраправыми и левыми демонстрантами.

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© REUTERS / Mark MakelaВ американской городе Атлантик-Сити 10 сентября прошел финал конкурса красоты "Мисс Америка-2018".Конкурс красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
В американской городе Атлантик-Сити 10 сентября прошел финал конкурса красоты "Мисс Америка-2018".
© AP Photo / Noah K. MurrayПобедительницей конкурса этого года стала обладательница титула "Мисс Северная Дакота" Кара Мунд.Мисс Америка 2018 Кара Мунд
© AP Photo / Noah K. Murray
Победительницей конкурса этого года стала обладательница титула "Мисс Северная Дакота" Кара Мунд.
© AP Photo / Noah K. MurrayХрустальную корону победительнице вручила "Мисс Америка" прошлого года Сэвви Шилдс.Конкурс красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
Хрустальную корону победительнице вручила "Мисс Америка" прошлого года Сэвви Шилдс.
© REUTERS / Mark MakelaКонкурс "Мисс Америка" состоит из нескольких этапов, во время которых выбираются "мисс" от различных городов. Потом выявляются представительницы от каждого штата, столицы США и от Виргинских островов. На фото: конкурс талантов в исполнении "мисс Вирджиния" Сесили Вебер.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Конкурс "Мисс Америка" состоит из нескольких этапов, во время которых выбираются "мисс" от различных городов. Потом выявляются представительницы от каждого штата, столицы США и от Виргинских островов. На фото: конкурс талантов в исполнении "мисс Вирджиния" Сесили Вебер.
© AP Photo / Noah K. MurrayЗа время всех этапов конкурса в отборе принимают участие порядка 10 тысяч девушек, лишь 51 из них доходит до финала. На фото: участница конкурса красоты "мисс Луизиана" Лариса Бонаккисти выступает во время конкурса талантов.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
За время всех этапов конкурса в отборе принимают участие порядка 10 тысяч девушек, лишь 51 из них доходит до финала. На фото: участница конкурса красоты "мисс Луизиана" Лариса Бонаккисти выступает во время конкурса талантов.
© AP Photo / Noah K. MurrayУчастницы конкурса "Выдающийся подросток", который проходит в рамках конкурса "Мисс Америка". В отличие от "взрослого" мероприятия, в соревнованиях подростков нет дефиле в купальных костюмах, зато есть такие традиционные этапы, как интервью, конкурс талантов, выход в вечернем платье и спортивной одежде.Участницы конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
Участницы конкурса "Выдающийся подросток", который проходит в рамках конкурса "Мисс Америка". В отличие от "взрослого" мероприятия, в соревнованиях подростков нет дефиле в купальных костюмах, зато есть такие традиционные этапы, как интервью, конкурс талантов, выход в вечернем платье и спортивной одежде.
© REUTERS / Mark MakelaУчастие в конкурсе позволяет финалисткам получить стипендию для обучения в колледже или университете. На фото: участница конкурса красоты "Мисс Америка" от штата Нью-Джерси Аманда Витковски.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Участие в конкурсе позволяет финалисткам получить стипендию для обучения в колледже или университете. На фото: участница конкурса красоты "Мисс Америка" от штата Нью-Джерси Аманда Витковски.
© REUTERS / Mark MakelaВыступление будущей победительницы Кары Мунд во время конкурса талантов.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Выступление будущей победительницы Кары Мунд во время конкурса талантов.
© REUTERS / Mark MakelaДефиле в купальнике 19-летней "мисс Джорджии" Алисы Бисли.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Дефиле в купальнике 19-летней "мисс Джорджии" Алисы Бисли.
© REUTERS / Mark MakelaУчастницы финала конкурса красоты "Мисс Америка" в ожидании оценок жюри после дефиле в купальниках.Конкурс красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Участницы финала конкурса красоты "Мисс Америка" в ожидании оценок жюри после дефиле в купальниках.
© AP Photo / Noah K. Murray"Мисс Северная Дакота" 23-летняя Кара Мунд мечтает стать первой женщиной губернатором своего штата.Мисс Америка 2018 Кара Мунд
© AP Photo / Noah K. Murray
"Мисс Северная Дакота" 23-летняя Кара Мунд мечтает стать первой женщиной губернатором своего штата.
© REUTERS / Mark MakelaЧтобы принять участие в конкурсе "Мисс Америка" девушке должно быть от 17 до 24 лет, она должна быть гражданкой США и должна жить в том городе и штате, за который выступает.Участницы конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Чтобы принять участие в конкурсе "Мисс Америка" девушке должно быть от 17 до 24 лет, она должна быть гражданкой США и должна жить в том городе и штате, за который выступает.
© AP Photo / Noah K. MurrayУчастница конкурса красоты "Мисс Америка" представительница штата Пенсильвания 21-летняя Кати Шрекенгаст.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
Участница конкурса красоты "Мисс Америка" представительница штата Пенсильвания 21-летняя Кати Шрекенгаст.
© AP Photo / Noah K. Murray"Мисс Луизиана" Лариса Бонаккисти (в центре) после того, как объявили оценки жюри.Участницы конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
"Мисс Луизиана" Лариса Бонаккисти (в центре) после того, как объявили оценки жюри.
© AP Photo / Noah K. Murray"Мисс Нью-Джерси" 24-летняя Кейтлин Шоеффель выступает на конкурсе талантов.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
"Мисс Нью-Джерси" 24-летняя Кейтлин Шоеффель выступает на конкурсе талантов.
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