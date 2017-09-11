На Сен-Мартен направили дополнительные группы спасателей и военных

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Власти Нидерландов перебросили дополнительные группы спасателей и военных на остров Сен-Мартен в Карибском море, значительно пострадавший от урагана "Ирма" на прошлой неделе, сообщается на сайте МВД страны.

"Команда городской поисково-спасательной службы из 59 человек направляется на Сен-Мартен. Она поможет в координации экстренной помощи, оказании гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях и поддержит спасательные службы острова", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на остров также направляются дополнительные военные силы, общее число солдат с нидерландской стороны на Сен-Мартене ко вторнику составит около 550 человек.

В МВД заявили, что полицейские совместно с военными работают над предотвращением случаев мародерства, однако "ситуация остается хрупкой".

Ураган "Ирма" обрушился на острова в Карибском море 6 сентября, в частности, на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Территория последнего разделена между Францией и Нидерландами. Ураган серьезно повредил около 70% домов на Сен-Мартене, с корнем вырвал деревья, серьезно повреждены объекты инфраструктуры и международной аэропорт.

В минувшее воскресенье ураган "Ирма" продвинулся на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек.