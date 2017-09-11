Избирком Сингапура одобрил единственную кандидатуру на пост президента

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президентская избирательная комиссия Сингапура выдала квалификационное удостоверение, позволяющее принять участие в выборах президента страны, только одному кандидату, говорится в заявлении на официальном сайте правительства.

Согласно заявлению, избирательная комиссия на выборах президента (Presidential Elections Committee — PEC) выдала только одно квалификационное удостоверение, позволяющее принять участие в голосовании. Имя кандидата, который удовлетворяет всем требованиям избиркома, в заявлении не называется.

При этом, по данным газеты Straits Times, единственным кандидатом стала бывший спикер парламента страны Халима Якоб. Заявку для участия в выборах подали всего пять человек, лишь трое из них заявили, что принадлежат к малайской общине (принадлежность к этнической группе является обязательным условием). По данным газеты, из них два кандидата – председатель компании Marine services Фарид Хан и глава риэлтерской компании Салех Марикан – получили уведомление от ведомства, что они не удовлетворяют всем требованиям для участия в выборах.

Таким образом, экс-спикер сингапурского парламента, вероятно, будет объявлена президентом в полдень среды, когда официально закончится выдвижение кандидатов. Она станет восьмым главой государства и первой женщиной на этому посту.

Ранее департамент по делам выборов Сингапура сообщал, что президентские выборы в стране состоятся 23 сентября, в случае если на пост главы государства будет претендовать более чем один зарегистрированный кандидат. Согласно конституционной поправке, принятой парламентом Сингапура в ноябре, должность президента закрепляется за представителями определенной этнической группы, если никто их них не занимал пост пять сроков подряд.

Президент Республики Сингапур избирается всенародным голосованием на шесть лет. Глава государства выполняет в основном церемониальные обязанности, но в отдельных случаях может наложить вето на критические решения правительства.