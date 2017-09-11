ОБСЕ должна пересмотреть подход к украинской проблеме, заявили в МИД России

ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости. ОБСЕ не может закрывать глава на нарушения прав человека на Украине и должна пересмотреть свой подход к событиям в этой стране, заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов во время открытия совещания ОБСЕ по оценке выполнения обязательств в области человеческого измерения.

"В первую очередь необходимо пересматривать подходы отдельных институтов ОБСЕ по отношению к событиям на Украине. Мы не можем позволить ОБСЕ самоустраниться от беспристрастного анализа положения в этой стране, где вот уже несколько лет продолжается внутренний вооруженный конфликт, развязанный силами, которые пришли к власти в Киеве в результате государственного переворота с применением силы, а те государства, которые спонсировали и поддержали этот государственный переворот, сегодня учат нас правам человека", — сказал Викторов.

Он отметил, что "факты массового нарушения Киевом прав и свобод человека крайне редко получают адекватную оценку со стороны ОБСЕ". "Серьезную озабоченность вызывает и ситуация со свободой СМИ в этой стране", — добавил он.

"Невозможно закрывать глаза на многочисленные нарушения Киевом своих международных обязательств в сфере противодействия расизму и расовой дискриминации, мириться с распространением на Украине националистических, расистских, неонацистских идей и идеологий", — сказал дипломат.