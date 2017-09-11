В МИД изучают новый проект резолюции Совбеза ООН по КНДР

АММАН, 11 сен — РИА Новости. Российская сторона изучает новый проект резолюции СБ ООН по КНДР, сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, "текст в том виде, в котором он вырисовался на данный момент, изучают наши эксперты". "Так что скоро, наверное, вы узнаете о том, какое наше отношение к этому документу", — заключил российский министр.
Голосование по проекту резолюции по санкциям в отношении КНДР в ответ на ядерное испытание должно состояться в понедельник во второй половине дня.
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