МИД Ирана: Путин, Алиев и Роухани обсудят международные вопросы на саммите

БАКУ, 11 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасыми заявил на пресс-конференции в понедельник, что на запланированном на текущий год саммите президентов Азербайджана, России и Ирана в Тегеране стороны обсудят региональные и международные вопросы.

В Баку в августе 2016 года прошел первый саммит глав трех государств — Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани. По словам Алиева, встреча получилась насыщенной, лидеры смогли обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня и конкретные проекты сотрудничества. Следующая встреча, как предложил на саммите в Баку Роухани, должна пройти в Иране в 2017 году. Планируется, что для ее подготовки в Тегеране встретятся как главы МИД трех стран, так и министры транспорта и энергетики. Накануне Роухани пригласил Алиева на трехсторонний саммит в Тегеран, точная дата которой не была уточнена.

"Особое внимание будет уделено развитию связей Иран-Азербайджан, Иран-Россия и Азербайджан-Россия. На встрече будут обсуждены перспективы сотрудничества в сферах, в которых страны контактируют более тесно. Также ожидается, что на саммите президенты трех стран будут обсуждать региональные и международные вопросы", — приводит слова Гасыми агентство АПА.