Эксперт назвал расследование влияния России на выборы в США бессмысленным

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Экс-советник Белого дома по стратегическим вопросам Стив Бэннон считает, что расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы США в 2016 году является "пустой тратой времени".

"В расследовании, касающемся РФ, нет ничего. Это пустая трата времени", — заявил Бэннон в интервью передаче 60 Minutes, выходящей на телеканале CBS. Он также заявил, что видел отчеты разведывательных служб и считает, что еще слишком рано делать выводы о том, что "русские каким-либо образом повлияли на эти выборы".

Говоря об отношении президента США к РФ, Бэннон заявил, что Дональд Трамп "постоянно критикует Россию и знает, что русские — плохие ребята". Экс-советник Белого дома отметил, что сейчас США следует сосредоточиться на том, как "положить конец холодной войне".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, отметил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.