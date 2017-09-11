ВВС НАТО три раза за неделю сопроводили самолеты из России, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 11 сен — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, три раза за неделю поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения российских самолетов, сообщает в понедельник Минобороны Литвы.
"С 4 по 10 сентября истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, три раза поднялись в международное воздушное пространство над Балтикой для сопровождения самолетов РФ", — говорится в сообщении.
По данным министерства, пятого сентября истребители ВВС НАТО перехватили и сопроводили два самолета Су-27, совершавших полет из Калининградской области над Балтийским морем и обратно. "Самолеты летели с отключенными радиолокационными автоответчиками, без предоставленного заранее плана полетов, связь с региональным центром управления полетами не поддерживалась", — отмечает оборонное ведомство.
Восьмого сентября, как утверждает Минобороны, истребители поднялись дважды в международное воздушное пространство над Балтикой для сопровождения самолета Ан-12.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
С 1 сентября миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии выполняют семь истребителей ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй. До этого миссию в Литве осуществляли ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.