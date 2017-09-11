Ряд стран ЕС, возможно, поощряет аресты мигрантов в Ливии, считают в ООН

ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн озабочен сообщениями об арестах мигрантов вооружёнными группами в Ливии, предполагает, что это поощряют некоторые страны Евросоюза. Об этом он заявил, выступая на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Учитывая возобладавшее беззаконие и отсутствие законов в некоторых частях Ливии, я крайне озабочен недавними сообщениями, которые предполагают, что вооружённые группы останавливают и арестовывают мигрантов, которые пытаются покинуть страну, возможно, с поощрения ряда стран-членов ЕС", — сказал он.

Глава УВКПЧ ООН выразил сожаление решением о высылке мигрантов из европейских стран обратно в Ливию, так как в этой стране продолжают совершаться нарушения прав человека в отношении беженцев.

"Я напоминаю правительствам ЕС и всем правительствам в мире, что никто ни при каких условиях не должен быть депортирован в место, где он или она может столкнуться с пытками и нарушениями прав человека", — добавил он.