МИД Китая надеется, что меры СБ ООН по КНДР помогут денуклеаризации

ПЕКИН, 11 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется, что СБ ООН в ответ на ядерное испытание КНДР примет меры, которые поспособствуют денуклеаризации Корейского полуострова и урегулированию проблемы мирным путем, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Как мы ранее сообщали, Китай поддерживает необходимость принятия СБ ООН дальнейших действий и необходимых мер в ответ на ядерное испытание КНДР, в то же время мы также надеемся, что члены СБ ООН в ходе обстоятельных консультаций смогут принять решение на основе консенсуса", — заявил дипломат.

По его словам, "Китай также надеется, что меры и реакция СБ ООН будут способствовать денуклеаризации и поддержанию мира и стабильности, а также нахождению политического решения мирным путем".

Голосование по проекту резолюции США по санкциям в отношении КНДР в ответ на ядерное испытание должно состояться в понедельник во второй половине дня.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.