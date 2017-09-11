Минздрав Франции посетит пострадавший от урагана "Ирма" остров Сен-Мартен

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма. Архивное фото

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма. Архивное фото

ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин будет сопровождать главу государства Эммануэля Макрона в поездке на заморскую территорию страны — остров Сен-Мартен в Карибском море, пострадавший от урагана "Ирма".

Накануне вечером глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что Макрон в ночь на вторник отправится на Сен-Мартен. Ожидается, что президентский самолет Aibus доставит туда материалы и предметы первой необходимости.

"Завтра я буду с президентом республики на Сен-Мартене, чтобы поддержать пострадавших и тех, кто прибыл оказывать им помощь", — написала министр здравоохранения в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. В минувшую среду заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников, подверглись удару урагана "Ирма". Жертвами урагана уже стали более 20 человек.

Утром в понедельник Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что категория урагана "Ирма" снижена до первой, скорость ветра замедлилась до 135 километров в час.