КИШИНЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости, что намерение правительства республики поднять в рамках Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе иностранных военных с территории страны – просто политическая декларация.

Ранее постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных. Позже в МИД Молдавии заявили, что "инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона", а "позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопроса незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ".

"Это дежавю, которое продолжается в течение последних восьми лет. Представители проевропейских партий всегда на всех международных площадках, и тем более в ООН, об этом говорили. Нового в этом ничего нет. Ну еще раз заявят", — сказал Додон.

По его мнению, это "пустой пиар-ход для того, чтобы опять как-то попытаться проявить свои снисходительность и уважение к "ястребам" из США, которые хотят ухудшения отношений с РФ".

"Важно, чтобы мы все понимали — и в Кишиневе, и в Тирасполе, и большинство граждан Молдавии, и большинство граждан России, — что это просто политическая декларация", — отметил Додон.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что "в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях".

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.