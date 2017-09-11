В ООН заявили о готовности оказать помощь Мексике после землетрясения

НЬЮ-ЙОРК, 11 сен — РИА Новости. ООН готова оказать помощь Мексике в восстановлении после землетрясения, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь огорчен гибелью людей и разрушениями из-за землетрясения в мексиканских провинциях Оахака, Чьяпас и Табаско", — говорится в распространенном в воскресенье вечером заявлении пресс-службы ООН. В этой связи генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования правительству и народу Мексики.

"Он отмечает заслуги властей и спасателей, которые, не жалея сил, помогают нуждающимся и восстанавливают работу необходимых служб. ООН готова оказать поддержку, если поступит запрос", — говорится в заявлении.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.