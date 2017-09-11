ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ КИТАЙСКИХ СМИ. ОСНОВНЫЕ МЕССЕДЖИ, СВЯЗАННЫЕ С РОССИЕЙ
ЧАСТЬ II. ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОВОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РОССИЕЙ, ГЛАЗАМИ КИТАЙСКИХ СМИ
ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И КИТАЯ: СФЕРЫ ВЗАИМНЫХ ИНТЕРЕСОВ
ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ФИГУРА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА И ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВНЕШНИЙ КОНТУР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ
КРУШЕНИЕ МАЛАЙЗИЙСКОГО САМОЛЕТА BOEING-777 В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ВОЕННОГО КРИЗИСА НА УКРАИНЕ 2013-2016
В мае 2014 года в преддверии визита в Китайскую Народную Республику Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью китайским СМИ, в котором обозначил расширение связей с КНР как безусловный внешнеполитический приоритет России «Сейчас российско-китайское сотрудничество выходит на новый этап всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Не ошибусь, если скажу, что оно стало наилучшим за всю свою многовековую историю»,- заявил он, отвечая на вопрос китайского журналиста.
Это заявление четко характеризует активное взаимодействие между двумя странами в последние годы. Оно находит поддержку как в России, чей нынешний политический курс часто называется «разворотом на Восток», так и в Китае.
Еще в 2013 году Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Россию отметил: «В условиях сложной меняющейся международной обстановки Китай и Россия должны активизировать свои усилия, с тем чтобы путем согласованного взаимодействия совместно с мировым сообществом преодолеть всевозможные угрозы и трудности».
Вот уже несколько лет тема усиления двусторонних контактов доминирует в информационном поле обеих стран. Поэтому естественно, что отношения между российскими и китайскими средствами массовой информации также поступательно развиваются. В этих реалиях ведущие журналисты с обеих сторон задаются вопросами: «А как мы пишем друг о друге? Каким событиям придаем большее значение? Какие смыслы мы вкладываем?»
Принимая во внимание тот факт, что 2016-2017 годы объявлены Годами СМИ России и Китая, члены Совета по СМИ Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития договорились подготовить аналитические доклады об имидже двух стран в информационных полях друг друга, который сложился в течение последних нескольких лет.
Говоря об образе России в информационном поле Китая и анализируя восприятие китайскими журналистами основных событий, связанных с Россией, необходимо в первую очередь обратить внимание на различия в журналистских традициях и практике КНР и Запада, которые имеют прямое отношение к культурным особенностям Китая.
Речь идет, прежде всего, о том, что первым бросается в глаза при прочтении материалов китайских СМИ, посвященных российской тематике: относительная безоценочность, часто воспринимаемая как индифферентность или непогруженность в тему. Однако это не так. Для понимания китайской журналистской традиции следует сразу вспомнить «24 иероглифа» Дэн Сяопина о том, что во внешней политике Китаю следует «хладнокровно наблюдать», «вести себя скромно», «не претендовать на лидерство», «выжидать в тени» и «крепко стоять на ногах».
Глава бюро газеты «Гуанмин жибао» в Москве Ван Цзябо так поясняет сдержанность китайских корреспондентов в оценке, например, отношений между Западом и Россией: «Осторожность, с которой китайские СМИ подходят к этим вопросам, связана с национальным характером. Если китайцы замечают ошибки, недостатки собеседника или какие-либо другие не очень приятные моменты, связанные с ним, то стараются не высказывать никаких замечаний и наблюдать. Таков китайский национальный характер. А когда речь идет о политике и международных делах, в Китае традиционно принято быть еще более осторожным».
Другой важной особенностью китайского медиаполя является его редкая для нашего времени независимость от информационного поля остальной части планеты, где СМИ уже давно впитали в себя основные плоды эпохи глобализации.
Китайские медиа традиционно держатся несколько обособленно от мировых мейнстримовых СМИ, в том числе, когда речь идет о России или о событиях, к которым она имеет прямое или косвенное отношение. Главное отличие здесь – стилистика подачи информации. Она подается в целом с уклоном в повествование и, за редким исключением, без однозначных оценок и очевидных акцентов.
Как отмечает Владимир Петровский, главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН, «китайские СМИ очень четко следуют основным посылам внешнеполитической стратегии Китая - «ни с кем не ссориться».
Многие материалы в СМИ КНР характеризуются и большей объективностью по сравнению с материалами их западных коллег. Китайские журналисты стараются привлекать к дискуссии несколько сторон – российских, китайских, зарубежных экспертов.
Анализ материалов и публикаций позволяет выделить две группы ключевых тем, на которые было направлено основное внимание китайских СМИ за прошедший период:
Ниже представлен аналитический обзор материалов китайских СМИ по основным информационным поводам 2014-2016 годов, связанным с Россией.
17 декабря 2015. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (второй слева) и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян (второй справа) после церемонии закрытия Годов дружественных молодежных обменов России и Китая и открытия Годов СМИ России и Китая. Справа - заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, слева - заместитель премьера Госсовета КНР, сопредседатель Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству Лю Яньдун. 17.12.2015 Екатерина Штукина / РИА Новости
Говоря об общем положении дел в российско-китайском взаимодействии, китайские СМИ подчеркивают, что отношения «находятся на лучшем этапе своего развития» и «могут стать образцом отношений держав в ХХI веке» (Сина, 09.03.2015/«Хуаньцю шибао», 09.05.2015).
Данные суждения напрямую свидетельствуют о высоком уровне и стратегическом значении двусторонних отношений. Посол КНР в РФ Ли Хуэй в 2015 году воспользовался двумя лаконичными фразами для описания российско-китайского сотрудничества: «Славная история. Блестящее будущее» («Жэньминьван», 05.05.2015).
Китайские СМИ видят в сближении двух стран взаимную политическую поддержку. Рассуждая о встрече китайского и российского лидеров в Шанхае в рамках IV саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 20–21 мая 2014 года, корреспондент Центрального телевидения Китая (CCTV) говорит о трудностях, с которыми сталкиваются Китай и Россия:
«У Китая есть ряд сложностей, связанных с позицией США по отношению к территориальным спорам Китая с союзниками Вашингтона. В то же время, санкции западных стран подтолкнули Россию к тому, чтобы больше не полагаться на ЕС и США, а искать новые возможности на Востоке».
В результате он приходит к мысли, что «укрепление связей между Москвой и Пекином поможет противостоять этому давлению» (CCTV, 20.05.2015).
Говоря о возможных разногласиях между Россией и Китаем, китайские СМИ сходятся во мнении, что принципиальных политических противоречий между странами нет. Если и возникают незначительные трения, то лидеры стран «общаются, очень быстро приходят к взаимопониманию и решают их»,- уверен бывший Глава московского бюро газеты «Вэньвэйбао» Сунь Чаньдун.
В 2015 году многие китайские СМИ придерживались аналогичных позитивных настроений. Так, корреспондент «Жэньминь жибао» говорит о том, что «в настоящее время отношения между Китаем и Россией вошли в лучший период в истории и продолжают держаться на высоком уровне. Их отличительной особенностью являются принципы неприсоединения, отсутствия конфронтации и направленности против третьей стороны» («Жэньминь жибао», 05.05.2015).
Похожее направление мысли продолжается и в более поздних публикациях. В том же издании приглашенный автор отмечает, что «слово «удобство» отражает текущее состояние российско-китайских отношений».
Далее, размышляя об основах, на которых зиждется столь крепкое взаимодействие, он выделяет несколько основных тезисов: «Во-первых, это взаимное уважение в политическом и экономическом плане, тесная координация в международных делах. Во-вторых, взаимопонимание: обе стороны полностью поддерживают друг друга в их ключевых интересах, они не препятствуют друг другу. И, наконец, самый важный пункт—расширение границ двустороннего сотрудничества» («Жэньминь жибао», 11.08.2015).
Руководители бюро китайских СМИ в интервью признаются, что не хотят негативно влиять на российско-китайские отношения и поэтому зачастую умалчивают о некоторых межгосударственных проблемах, например, незаконной миграции, или трудностях, в частности, в российской экономике.
Таким образом, китайские СМИ по отношению к России настроены достаточно позитивно, стараются не затрагивать болезненные темы и больше информировать читателей о положительных сторонах российской жизни.
Основные тренды, описанные выше, сохраняются и в настоящий момент. Так, в июне 2016 года внимание всех китайских СМИ было приковано к визиту Владимира Путина в Китай, который был приурочен к 15-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, а также 20-летию установления отношений стратегического партнерства и взаимодействия. Событие освещалось преимущественно в положительном ключе, в большинстве публикаций акцент делался на высокую результативность встреч не только первых лиц, но и членов представительной российской делегации (более 200 человек) с китайскими партнерами. Китайские журналисты высоко ценят подписанные в ходе визита документы, в частности, совместное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности, заявление о взаимодействии в области развития сотрудничества в информационном пространстве.
По мнению корреспондента «Жэньминь жибао», «подписание трех документов о сотрудничестве столь высокого уровня за одну встречу—редкость в современной международной практике. Это еще раз доказывает, насколько близки отношения между Россией и Китаем на современном этапе и насколько совпадают позиции двух стран [по основным международным вопросам]» («Жэньминь жибао», 26.06.2016).
Наибольшее внимание китайские СМИ ожидаемо уделяют двум аспектам визита: политическому и экономическому. В первом случае всячески подчеркивается влияние визита на международные отношения, а именно важность отношений двух держав для всего мирового порядка. Тональность статей - позитивная, большинство выводов - оптимистичные. Журналисты отмечают, что Россия и Китай, выразив в очередной раз приверженность принципам международного права, оказывают положительное влияние на международные отношения и, с одной стороны, «обеспечивают гарантию соблюдения мирового баланса сил» («Вэньвэйбао», 26.06.2016), а с другой, способствуют созданию нового мирового порядка, «основанного на взаимовыгодном сотрудничестве» («Жэньминь жибао», 27.06.2016). Если говорить об экономическом аспекте, то хотя китайские медиа и придерживаются общего политико-культурного принципа «теплые отношения в политике, но прохладные в экономике», в публикациях наблюдается гораздо больший оптимизм, чем обычно.
Эксперты считают, что высокая практическая составляющая визита, выразившаяся в подписании более 30 документов о сотрудничестве, охватывающих торговлю, энергетику, аэрокосмическую и другие области («Жэньминь жибао», 26.06.2016), обнадеживает и позволяет надеяться на конкретные шаги, которые позволят решить проблемы в экономических отношениях и вернуть торговый оборот на желаемый уровень («Вэньвэйбао», 26.06.2016).
В целом СМИ КНР оценивают визит как успешный. Практически в каждой статье на данную тему подчеркивается беспрецедентно высокий уровень отношений между двумя странами, особенно в политической сфере. Журналист «Хуаньцю шибао» пишет: «Хотя отношения между Пекином и Москвой не являются совершенными, но их, безусловно, можно считать выдающимися для своего времени. Стратегическое взаимное доверие между двумя странами позволяет им не жаловаться на проблемы в экономических и торговых отношениях, а активно стремиться к их решению. И даже недовольство некоторых представителей китайской общественности и подстрекательство извне не могут повлиять на общий тренд уверенного развития российско-китайских отношений» («Хуаньцю шибао», 25.06.2016).
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Москве. 03.06.2015 Антон Денисов / РИА Новости
Центральное место в материалах китайских СМИ о России логично занимает Президент Российской Федерации Владимир Путин, завоевавший «умы и сердца русского народа, который не будет участвовать в «цветных» революциях даже при ухудшении ситуации в стране» («Хуаньцю шибао», 26.01.2015).
Глава московского бюро газеты «Гуанмин жибао» Ван Цзябо отмечает: «Для китайцев Владимир Путин олицетворяет Россию и российское правительство. Не зря американский журнал поставил его на первое место в рейтинге самых влиятельных людей в мире. Так и есть. В Китае его очень уважают».
По его словам, среди китайских журналистов даже появилась шутка: «Если в Китае сейчас провести выборы, то победит Владимир Путин».
По мнению отечественных экспертов, популярность в Китае Президента России объясняется и его личными качествами, и его политическим курсом. Как отмечает руководитель Центра российско-китайских исследований массовых коммуникаций, журналистики и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Зайцев, рядовым китайцам Владимир Путин «очень нравится как сильный, волевой, решительный человек, который не гнется перед Америкой, что очень важно».
Китайские СМИ акцентируют внимание на личных дружеских отношениях глав двух государств. Так, журналист «Дунфан жибао» уверяет, что «во время сложного для Владимира Путина положения дел Си Цзиньпин готов протянуть руку помощи» («Дунфан жибао», 09.05.2015). В данном случае автор имеет в виду отсутствие большинства мировых лидеров на проведении Парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ряд руководителей бюро китайских СМИ в Москве подчеркивают, что статьи, которые так или иначе связаны с Владимиром Путиным, вызывают наибольший интерес у китайских читателей. Представитель китайских медиа также отмечает особенности речей Владимира Путина, говоря, что «у него каждая речь – это рассказ».
А бывший глава московского бюро газеты «Вэньвэйбао» Сунь Чаньдун считает, что «некоторые китайские СМИ так активно публикуют материалы о России, так как симпатизируют Владимиру Путину».
В целом на основе анализа общей тональности статей можно сделать вывод о том, что китайские СМИ абсолютно позитивно относятся к Владимиру Путину, а лидеры двух государств, по их мнению, заинтересованы в развитии стабильных дружеских и равноправных отношений, основанных на взаимной поддержке и доверии.
В 2016 году на торжественной церемонии в честь пятнадцатой годовщины подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем Президент России Владимир Путин заявил, что «главы России и Китая поддерживают регулярные контакты, и это способствует продвижению всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства между странами. Россия намерена укреплять взаимопонимание и взаимоподдержку с Китаем по основополагающим интересам каждой из сторон» («Жэньминь жибао», 26.06.2016).
Президент РФ Владимир Путин (слева) примеряет костюм с элементами китайской национальной одежды вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем (перед фотографированием лидеров форума АТЭС). 10.11.2014 Сергей Гунеев / РИА Новости
Эта тема занимает заметное место в китайских СМИ, являясь одним из самых ярких примеров современного позиционирования России в китайском медиаполе. В течение 2015 года она являлась одной из главных для государственных СМИ Китая.
Было опубликовано внушительное количество материалов о различных исторических событиях того периода, о персоналиях, а также множество личных историй участников Великой Отечественной войны. Так, корреспондент интернет-издания «Жэньминьван» центральной газеты КПК «Жэньминь жибао» c воодушевлением и трепетом рассказывает о военных песнях, уверенно называя их «уникальным культурным феноменом ХХ века и сокровищем культуры» («Жэньминьван», 02.05.2015). Безусловно, китайские журналисты с большим уважением относятся к подвигу советских солдат, победивших фашизм. «Советская армия, солдаты которой защитили суверенитет и достоинство страны, мир и справедливость, стала олицетворением бесстрашного духа» («Жэньминьван», 05.05.2015).
Андрей Островский, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, отмечает, что китайцы очень бережно относятся к памятникам Второй мировой войны, в том числе и памятникам советским солдатам: «В Китае памятники в очень хорошем состоянии. В Ухане, например, есть памятники летчикам, погибшим во время японской агрессии, в частности летчику Кулишенко. Целый парк, в котором более 50 надгробий».
Директор Азиатско-Европейского бюро информационного агентства «Синьхуа» Фань Вэйго подчеркивает, что «в Китае очень ценят и уважают эту Победу».
Китайские СМИ уделяют большое внимание участию Си Цзиньпина в Параде на Красной площади и Владимира Путина в параде на площади Тяньаньмэнь, которые «отмечали эти мероприятия в беспрецедентно тесном контакте», как говорит Андрей Карнеев, китаист, замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. В своих сообщениях китайские журналисты подчеркивают, что оба парада лидеры смотрели вместе и неоднократно цитируют слова Дмитрия Медведева о том, что Председатель КНР Си Цзиньпин является «главным почетным гостем Парада Победы» («Синдао жибао», 17.04.2015). Журналист газеты «Вэньвэйбао» отмечает, что присутствие лидеров государств на Парадах Победы подчеркивает «новый уровень доверия в российско-китайских отношениях, а также уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества в политической, экономической, военной и других сферах» («Вэньвэйбао», 10.05.2015).
Глава московского бюро газеты «Гуанмин жибао» Ван Цзябо убежден, что «празднование годовщины Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах необходимо обеим странам».
Бывший глава московского бюро газеты «Вэньвэйбао» Сунь Чаньдун отмечает, что «несмотря на то, что западные лидеры не приехали на Парад, Си Цзиньпин уделил внимание событию, показав тем самым свою поддержку России».
Главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений ИДВ РАН Владимир Петровский отмечает, что Парад 70-летия Победы — это показательный пример того, каким образом «Китай выражает свою позицию солидарности с Россией».
Президент Российской Федерации Владимир Путин (второй справа) и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (второй слева) с супругой Пэн Лиюань (слева) вместе смотрят военный парад в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 09.05.2015 Сергей Гунеев / РИА Новости
Говоря о т.н. «развороте России на Восток», китайская пресса обходится без громких эпитетов. С одной стороны, бывший глава московского бюро газеты «Вэньвэйбао» Сунь Чаньдун полагает, что «в отношениях России и Китая существуют только тенденции к улучшению, никто не хочет портить отношения, это не соответствует интересам двух стран».
Однако многие специалисты скептически смотрят на практическую реализацию «разворота России на Восток» и отмечают его декларативный в значительной мере характер. Ряд экспертов, например, Андрей Дикарев, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО, рассматривает «разворот России на Восток» в качестве некоего лозунга и отмечает, что китайская сторона «не очень довольна темпами разворота на Восток в конкретном воплощении».
Следует отметить, что некоторые представители китайских СМИ понимают эту формулировку как курс России на развитие инфраструктуры Дальнего Востока и отмечают, что развитие региона еще требует времени.
У Китая, в свою очередь, «есть заинтересованность и возможность развивать сотрудничество с Россией для реализации проектов на Дальнем Востоке», - считает Ван Цзябо, глава московского бюро газеты «Гуанмин жибао».
Вместе с тем, некоторые руководители бюро СМИ КНР, опрошенные в ходе подготовки доклада, придерживаются позиции, что Россия не может «развернуться лишь на Восток». Так, Директор Азиатско-Европейского бюро информационного агентства «Синьхуа» Фань Вэйго подчеркивает, что «Россия – великая держава, она не может полностью повернуться на Восток, это и понятно». И напоминает об орле на российском гербе: «одна голова смотрит на Запад, другая – на Восток».
Восточный экономический форум на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. 02.09.2016 Евгений Биятов / РИА Новости
По мнению российских экспертов, Китай пристально следит за экономической ситуацией в России и заинтересован в ее улучшении. Андрей Островский, заместитель Директора Института Дальнего Востока РАН, указывает на то, что китайцы в этой связи придерживаются принципа «плохо у соседей, значит, и у нас самих могут быть проблемы».
В свете активного развития российско-китайских двусторонних отношений особое место занимает проект экономического развития «Один пояс, один путь»—инициатива объединенных проектов создания «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». Ожидается, что данная инициатива будет способствовать укреплению российско-китайского двустороннего сотрудничества. Посол КНР в РФ Ли Хуэй отмечает, что «Россия является ключевым государством, без которого проект «Один пояс, один путь» не может быть воплощен в жизнь» («Жэньминь жибао», 28.04.2015).
Говоря об обсуждении в китайских СМИ экономической ситуации в России, стоит упомянуть мнение бывшего главы московского бюро газеты «Вэньвэйбао» Сунь Чаньдуна, который объясняет пристальное внимание СМИ к российской экономике тем, что «в ней происходят сильные скачки, а СМИ обращают внимание на резкие изменения в той или иной сфере».
Китайские медиа выражают обеспокоенность тем обстоятельством, что хотя Россия и Китай являются крупными экономическими партнерами, однако уровень торгово-экономического сотрудничества отстает от высокого уровня взаимопонимания в политическом диалоге. Директор Азиатско-Европейского бюро информационного агентства «Синьхуа» Фань Вэйго подчеркивает, что «Китай хочет видеть не только дружественную, но и сильную Россию, особенно в экономике».
Поскольку китайские журналисты не подвергают сомнению тот факт, что в политической сфере наблюдается безусловное взаимопонимание, есть необходимость обращать больше внимания на экономику и активнее освещать эту тему в СМИ.
В целом, если по общей линии стратегического партнерства наблюдается преимущественно положительная риторика, то в вопросах экономики ситуация несколько иная. Так, научный сотрудник Китайской академии социальных наук Вэнь И в статье «Хуаньцю шибао» отмечает, что «мы можем протянуть руку помощи России – импортировать больше нефти и газа, выступить против санкций, но поможет ли это России? Если она получит помощь от нас, то сможет ли потом вернуть?» В итоге автор приходит к выводу, что «прежде всего, мы не должны забывать о национальных интересах Китая» («Хуаньцю шибао», 19.12.2014). Аналогичного мнения о приоритетах Китая в экономических отношениях с Россией придерживается и научный сотрудник Китайского института современных международных отношений в другой статье этого же издания: «Основной задачей является решение внутренних проблем. Мы должны уделять больше внимания и использовать больше ресурсов для реализации внутренних структурных реформ, улучшения качества жизни населения и повышения уровня потребления» («Хуаньцю шибао», 29.12.2014).
Некоторые китайские журналисты отмечают, что кризис в российской экономике может иметь последствия для остального мира: «Природа экономического кризиса очень сильна в России, и она может отразиться на будущем мировой политики» («Хуаньцю шибао», 17.12.2014). Автор статьи в итоге заключает, что «Китай не надеется на крах России, это понятно всем в мире» («Хуаньцю шибао», 17.12.2014).
Говоря о вводимых Западом санкциях против России, некоторые китайские издания не исключают, что это может пойти на пользу стране. Так, журналист издания «Global Times» полагает, что «инициированные США санкции могут встряхнуть экономику России, выведя ее из газовой и нефтяной зависимости. Страна может воспользоваться создавшейся ситуацией, чтобы начать долгожданную повторную индустриализацию. Если России действительно удастся избавиться от образа «заснеженной Саудовской Аравии» и выстроить современную экономику, то русские должны быть благодарны администрации Обамы» («Global Times», 08.07.2014).
Многие отмечают, что с течением времени все больше стран ЕС выступают за частичную или полную отмену экономических санкций против России.
Так, журналисты «Хуаньцю шибао» со ссылкой на внешнеполитическое руководство Германии пишут, что «если удастся добиться прогресса в вопросе заключения мирного соглашения на Украине, то санкции против России будут постепенно сокращаться. Вместе с этим, стоит признать, что различия во взглядах внутри ЕС на продление санкций стремительно растут, и такие страны как Греция, Италия, Венгрия уже высказались за частичную или полную отмену санкций» («Хуаньцю шибао», 28.05.2016). Несмотря на то, что в конечном итоге санкции были продлены до января 2017 года, журналисты уверены, что страны ЕС не заинтересованы в дальнейшем ухудшении отношений с Россией.
Например, корреспондент «Дунфан жибао» подчеркивает, что страны ЕС осознают тесные экономические связи с Россией, как и то, что «ударяя по России, они каждый раз наносят себе не меньший урон» («Дунфан жибао», 20.06.2016).
Демонстрация футболок в рамках акции «Модный ответ - санкциям нет!» на Пушкинской площади в Москве. 23.09.2014 Владимир Астапкович / РИА Новости
Традиционно китайские СМИ уделяют пристальное внимание военно-техническому сотрудничеству России и Китая. Директор Азиатско-Европейского бюро информационного агентства «Синьхуа» Фань Вэйго отмечает, что по популярности «после Президента Владимира Путина второе место занимает тема вооружений».
В Китае интерес к данной теме крайне высок, поэтому многие издания намеренно выносят статьи, посвященные вооружению, на первые страницы. Особый интерес уделяется современной военной технике, к примеру, самолетам «СУ-35» и закупке их Китаем. Важной и широко освещаемой темой в китайских СМИ стали прошедшие в сентябре 2016 года совместные военные учения «Морское взаимодействие» в Южно-Китайском море, которые проводятся с 2012 года и, как считают китайские медиа, «являются важной составной частью двусторонних отношений и отражают высокий уровень взаимного доверия и стратегического сотрудничества между двумя странами. В настоящее время военное сотрудничество между Россией и Китаем сохраняет стабильно хорошую динамику» («Хуаньцю шибао», 29.07.2016).
Тема военной техники привлекает внимание СМИ Китая и в связи с неспокойной ситуацией в Южно-Китайском море, считают специалисты.
Глава московского бюро газеты «Гуанмин жибао» Ван Цзябо отмечает высокий военно-технический уровень России и признает, что «Китай в этом плане еще слабоват, ему не хватает опыта. Россия же занимает ведущее место в мире в этой отрасли, производит качественное оружие».
Таким образом, военно-техническое сотрудничество стало не только важнейшим аспектом двусторонних отношений, но и той областью, в которой «Россия еще сохраняет некие конкурентные преимущества», как подчеркивает Евгений Зайцев, руководитель Центра российско-китайских исследований массовых коммуникаций, журналистики и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова. Однако, говоря о военно-техническом сотрудничестве двух стран, необходимо упомянуть проблему авторского права, которая, по мнению главного научного сотрудника Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений ИДВ РАН Владимира Петровского, является ключевой. Решение этой проблемы позволит открыть перед Россией и Китаем «перспективу стратегического сотрудничества, совместные разработки и совместное производство самых современных систем вооружения, в которых заинтересованы и Китай, и Россия».
Корабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада: успешное завершение российско-китайских военно-морских учений «Морское взаимодействие-2015» в Приморском крае. 28.08.2015 Виталий Аньков / РИА Новости
Говоря о сотрудничестве России и Китая, журналисты отмечают большие перспективы в ряде областей, таких как инновации и высокие технологии, которые в итоге будут способствовать развитию проекта «Один пояс, один путь».
Китайские СМИ, цитируя слова вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна, отмечают, что «Китай уделяет пристальное внимание усилению стратегического сотрудничества с Россией, совместному совершенствованию потенциала и конкурентоспособности двух стран» («Вэньвэйбао» 09.07.2015).
Журналист «Жэньминь жибао» указывает на важность сотрудничества с Россией для Китая и, в то же время, на то, что «одной из главных целей для России в настоящее время являются китайские инвестиции» («Жэньминь жибао» 07.09.2015).
Некоторые китайские журналисты, работающие в России, указывают на отсутствие достаточного внимания к теме сотрудничества Китая с крупными российскими компаниями в связи с опасениями быть обвиненными в продвижении российских компаний.
Представители китайских СМИ указывают на недостаточное освещение российской культуры в китайских медиа. Это может объясняться как минимум двумя причинами.
Во-первых, подобная ситуация связана с тем, что срочные политические новости вытесняют новости культуры с первых полос СМИ. Директор Азиатско-Европейского бюро информационного агентства «Синьхуа» Фань Вэйго, говоря о данной проблеме, отмечает, что «в Китае, так же как и в России, любят сенсационную информацию и, особенно, сенсационные заголовки».
Во-вторых, можно наблюдать существование некого замкнутого круга. С одной стороны, китайцы не разбираются в культуре России, а с другой – СМИ не дают возможности узнать больше о российской культуре, поскольку практически не пишут о ней.
В свою очередь, представители СМИ уверены, что китайским читателям было бы интересно узнавать о различных аспектах российской культуры.
Глава московского бюро газеты «Гуанмин жибао» Ван Цзябо уверен, что «именно тесные культурные связи дают потенциал для понимания друг друга, уважения, крепкой дружбы между странами».
Решение проблемы недостаточного освещения данной тематики представители китайских СМИ видят в углублении взаимоотношений российских и китайских журналистов, их помощи друг другу в познании обеих стран. Таким образом, можно сделать вывод, что знакомство читателей с культурой и общественной жизнью двух государств должно осуществляться именно посредством СМИ.
Актер Джеки Чан на церемонии открытия Фестиваля китайского кино в кинотеатре «Космос» в Москве. 08.11.2016 Владимир Астапкович / РИА Новости
В китайских СМИ крайне популярна тема сотрудничества России и Китая в области природных ресурсов. К примеру, CCTV в мае 2014 года дает в эфир интервью старшего научного сотрудника Центра международной безопасности и сотрудничества Эндрю Качинса.
Рассуждая об экономической помощи Китая России, а именно заключении контракта на поставку газа, он говорит о том, что Китай преследует собственную выгоду в вопросах бизнеса: «Справедливо утверждать, что с коммерческой точки зрения у китайской стороны была возможность оказать давление в этих переговорах, поскольку ей некуда спешить. В то же время России нужен крупный договор на поставки газа в Китай, чтобы осуществить свой «азиатский разворот». До событий на Украине пространства для маневра у России было не особенно много. И я определенно не считаю, что ситуация для них изменилась в лучшую сторону. Москве будет трудно получить за газ ту цену и заключить договор на тех условиях, которых они могли добиться раньше» (CCTV, 22.05.2014).
А корреспондент «Цзинцзи жибао», беседуя с экспертами, видит прямую взаимосвязь между расширением российско-китайского сотрудничества и помощью Китая: «Ослабление курса рубля и перманентная потеря иностранных инвестиций заставляют Россию привлекать все больше китайских средств, что способствует росту ее зависимости от Китая» («Цзинцзи жибао», 04.11.2014).
Более того, директор центра энергетических исследований университета Сямэнь в статье газеты «Минбао» говорит о Китае как о единственном выходе в сложившейся ситуации: «Россия не имеет выбора –готов и в состоянии помочь ей только Китай» («Минбао», 17.12.2014).
Затрагивая тему энергетического сотрудничества России и Китая, китайские СМИ активно цитируют ведущих китайских экспертов в области экономики и международных экономических отношений. Так, старший советник Китайского института международных стратегических исследований Ван Хайюнь крайне критично относится к существующей на Западе риторике о крахе российской экономики, подчеркивая, что Россия обладает «обширной территорией и богатыми природными ресурсами, научно-техническим потенциалом и высоким уровнем образования населения».
В связи с этим, отмечает он, «можно говорить о том, что российская экономика переживает некоторые трудности, но никак не кризис и, тем более, не крах» («Хуаньцю шибао», 29.09.2015).
Корреспондент «Дии цайцзин жибао» беседует с доцентом факультета международной экономики и торговли Школы экономики Пекинского университета Сун Вэем о состоянии и перспективах российской энергетики. Сун Вэй уверен, что в России «имеется настоятельная необходимость в регулировании экономической структуры». Кроме того, он подчеркивает, что «получение большей прибыли в энергетической области зависит от прекращения санкций Европы и США в отношении России: только так можно будет привлечь большее количество инвестиций в отрасли с достаточно высокой нормой прибыли» («Дии цайцзин жибао», 10.05.2016).
Президент России Владимир Путин (в центре), заместитель премьера Госсовета Китайской Народной Республики Чжан Гаоли (справа) и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер (слева) на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода «Сила Сибири». 01.09.2014 Алексей Никольский / РИА Новости
Китайские журналисты выделяют в своих материалах планы по строительству высокоскоростной железной дороги между двумя странами. Китайские СМИ отмечают, что «сотрудничество в сфере транспортной инфраструктуры стремительно идет на подъем» и подчеркивают очевидную важность данного проекта («Жэньминьван», 07.04.2015).
В то же время, встречается упоминание того, что после начала работ по этому направлению и «инвестиций Китая в размере 950 миллионов юаней» российская сторона так и не приступила к работам («Жэньминьван», 10.04.2015). А главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений ИДВ РАН Владимир Петровский говорит, что «Россия желает, чтобы Транссиб был использован в маршрутах «Экономического пояса Шелкового пути», но пока для этого ничего не сделано».
Строительство высокоскоростной железной дороги можно рассматривать, в том числе, в свете ее востребованности с точки зрения развития туристического обмена между Россией и Китаем.
В этой связи перспективно культивирование понятия «красный туризм» : путешествие жителей Китая в Россию по ленинским местам, в том числе и посещение родины Ленина - города Ульяновска. Китайские СМИ с интересом отмечают появление в России программы «China friendly», предполагающей создание благоприятных условий для китайских туристов: от гостиничного сервиса до разного рода транспортных и экскурсионных услуг. В частности, вошедшие в программу отели, «все — от табличек на входе до меню - переводят на китайский язык» («Вэньвэйбао», 09.07.2015).
Заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова Андрей Карнеев объясняет популярность феномена «красного туризма» ностальгией у «людей старшего поколения, которые в молодости прошли коммунистическое воспитание». И они даже необязательно должны быть коммунистами, просто «всегда хочется посмотреть на то, чему учили с детства».
Женщина-пассажир туристического поезда "Великий Чайный путь Маньчжурия – Сибирь" фотографируется на станции "Маньчжурия". 12/10/2015. Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Тема проведения Олимпийских игр в Сочи стала одной из топовых в январе-феврале 2014 года на фоне зарождающегося кризиса на Украине. Анализ вышедших материалов показывает, что в китайских СМИ преобладает довольно сдержанный, повествовательный тон подачи информации. Большая часть материалов - умеренно-позитивной тональности. Негативные «пики» практически отсутствуют.
Можно условно выделить три основных направления информационных сообщений вокруг Сочинской Олимпиады: политика, вопросы экономического характера и социальный блок, а именно отношение россиян и особенно жителей Сочи к подготовке и проведению этого крупного события.
Китайские СМИ, как и все остальные, обращают внимание на отсутствие многих западных лидеров на открытии Олимпиады. В то же время, если западные коллеги это одобряют, то китайские журналисты им противостоят – говорят о «некой ограниченности в поведении Запада; о продолжающейся гегемонии западного мира, в том числе в лице ведущих СМИ» («Хуаньцю шибао», 11.02.2014). Другое китайское издание отмечает слова одного из приглашенных экспертов (Ли Минбо): «Лидеры США, Великобритании, Франции и Германии отказались присутствовать на Зимних Олимпийских Играх в Сочи, способствуя тем самым возрождению атмосферы холодной войны» («Гуанчжоу жибао», 08.02.2014).
Анализируя нападки западных СМИ на проведение Сочинской Олимпиады, китайские издания не обходят тему о правах секс-меньшинств. Так, эксперт «Гуанчжоу жибао» Чжао Хайцзянь говорит о том, что «западные СМИ затеяли политику сдерживания России неспроста. Большая шумиха вокруг позиции России относительно секс-меньшинств раздута для того, чтобы отвлечь внимание от своих собственных проблем на этом направлении, все еще противоречивом и лишенном консенсуса» («Гуанчжоу жибао», 08.02.2014).
Другая газета, «Хуаньцю шибао», используя опрос жителей Сочи, опровергает всеобщее отрицание обществом секс-меньшинств: «Хотя гомосексуализм не вписывается в рамки традиционной российской культуры, данный вопрос не является табу, любой человек может свободно говорить об этом» («Хуаньцю шибао», 14.02.2014).
Cтоит обратить внимание, что тема Олимпиады в Сочи как доказательства возвращения политических амбиций России прослеживается во многих материалах китайских СМИ. Так, журналист издания «Синьси шибао» в своей статье цитирует Владимира Путина и говорит о том, что «Зимние Олимпийские Игры в Сочи – не только личная мечта Президента, но и отличное доказательство статуса России как мировой державы» («Синьси шибао», 17.02.2014).
Аналогичного мнения придерживается портал Sohu.com, называя Игры в Сочи «элементом новой России, призванным стать олицетворением возвращения сильной страны» (Sohu. com, 16.02.2014).
Анализ китайских СМИ по публикациям вокруг Зимних Олимпийских Игр в Сочи показывает, что журналисты из Китая довольно сдержанно освещают это событие. В их материалах содержится доля рациональной критики, в первую очередь в отношении финансовых затрат на подготовку Олимпиады и коррупционных скандалов, а также на тему некоторых недоработок, затронувших гостей мероприятия.
В то же время необходимо отметить, что тема Олимпиады в Сочи является отличным примером позитивного освещения сближения России и Китая. Многие эксперты и китайские СМИ не упускают возможность отметить присутствие Си Цзиньпина на Олимпийских Играх, что «отражает высокий уровень российско-китайских отношений по вопросам стратегического взаимодействия и всестороннего партнерства» (ИА «Синьхуа, 07.02.2014).
Практически все китайские СМИ сходятся во мнении, что Олимпиада в Сочи является показателем того, что спорт и политика в наше время неотделимы друг от друга. Эта же мысль прослеживается и в материалах 2016 года, посвященных допинговому скандалу вокруг сборной России в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Так, китайские СМИ подчеркивают, что спортивные соревнования переросли в политические интриги, а Запад «ведет подковерную борьбу с Россией с помощью Олимпиады» («Дунфан жибао», 26.07.2016).
Обозреватель «Дунфан жибао» в своей статье задается вопросом о том, что бы было, если бы скандал вспыхнул по отношению не к России, а к «дружественной Западу стране» и приходит к выводу, что «вероятно, он быне был таким резонансным» («Дунфан жибао», 26.07.2016).
В китайских изданиях наблюдается и тенденция осуждения действий США и Великобритании в ситуации с допинговым скандалом. К примеру, корреспондент газеты «Хуаньцю шибао» публикует статью, в которой подчеркивается, что «США суют нос в расследование допингового скандала с участием российских спортсменов» («Хуаньцю шибао», 19.05.2016). А в одной из статей газеты «Дунфан жибао» акцентируется внимание на необоснованности недовольства, выраженного представителями США и Великобритании по отношению к тому, что «только часть российских спортсменов, а не вся сборная целиком, были отстранены от участия в Олимпиаде» («Дунфан жибао», 26.07.2016).
Интересно, что китайские СМИ, рассматривая политическую составляющую допингового скандала, проецируют существующую ситуацию и на Китай.
Так, например, обозреватель газеты «Дунфан жибао» отмечает, что «Олимпиада является своеобразным инструментом противодействия США силе России и Китая» («Дунфан жибао», 26.07.2016).
В статьях китайских СМИ, посвященных допинговому скандалу, отдельное внимание вновь уделяется личности Владимира Путина. Так, корреспондент газеты «Минбао» отмечает, что вероятнее всего, «допинговый скандал не окажет негативного влияния на репутацию Владимира Путина» («Минбао», 25.07.2016).
Китайские СМИ неоднократно цитируют высказывание Владимира Путина о том, что после отстранения российских спортсменов от Олимпийских Игр качество медалей в Рио будет другим.
Анализ публикаций китайских СМИ, посвященных допинговому скандалу, позволяет сделать такой вывод: практически все китайские СМИ сходятся во мнении, что допинговый скандал является одной из форм политических санкций в отношении России.
Представители Китая во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 07.02.2014 Алексей Куденко / РИА Новости
В качестве важного фактора, оказывающего влияние на процесс развития сотрудничества России и Китая, СМИ КНР рассматривают действия США на мировой арене.
Большинство китайских СМИ отмечают, что «опора России и Китая друг на друга главным образом вызвана стратегическим давлением на государства со стороны США» и, таким образом, подчеркивают роль США в развитии российско-китайских отношений и стремительное сближение двух стран по многим стратегическим вопросам («Дунфан жибао», 09.05.2015).
Обращает на себя внимание тезис, высказанный бывшим главой московского бюро газеты «Вэньвэйбао» Сунь Чаньдуном. Он отмечает, что «когда у России отношения с США складываются плохо, отношения с Китаем укрепляются». Более того, некоторые китайские СМИ даже указывают на необходимость для США обдумать свой политический курс и изменить его, в частности, по отношению к Украине, поскольку «подобная политика побуждает Россию и Китай постоянно сближаться» («Хуаньцю шибао», 15.04.2015).
Ряд журналистов анализируют, какие преимущества может получить Китай от непростых отношений России и США. Так, например, журналист «Дунфан жибао» утверждает, что «во-первых, Китай перетянет Россию на свою сторону, усилит роль ШОС, воплотит в жизнь политику «Один пояс, один путь», простимулирует формирование многополярного мира; во-вторых, воспользовавшись ситуацией, получит возможность решить внутренние проблемы и усилить внешнеполитические позиции, тем самым подготовится к противостоянию с США» («Дунфан жибао», 16.03.2015).
Судя по всему, тематика российско-американских отношений в китайских СМИ вызывает повышенный интерес аудитории. Руководители бюро китайских СМИ в Москве отмечают, что они добавляют реакцию американцев на высказывания российских политиков, чтобы статья стала более привлекательной.
Одновременно с выражением сомнения в правильности политики США китайские СМИ отмечают возможность и необходимость изменения существующего миропорядка в направлении многополярности.
При этом, говоря о необходимости совершенствования положения вещей в мире, журналист «Жэньминь жибао» в одной из статей подчеркивает, что «Россия и Китай не будут изобретать колесо» («Жэньминь жибао», 26.08.2015).
Ведь уже есть ряд проверенных основ, на которых должен строиться миропорядок. В статье выделяется воплощенный в Уставе ООН принцип коллективной безопасности, который «был введен для поддержания международной стабильности и играет уникальную роль» («Жэньминь жибао», 26.08.2015).
Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Барак Обама во время встречи в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 29.09.2015 Сергей Гунеев / POOL / РИА Новости
За развитием данной темы китайские СМИ следят постоянно и внимательно. В рамках рассматриваемого периода китайские журналисты отмечают продолжающийся регресс во взаимоотношениях России и Японии. Аналитики уверены в том, что России и Японии – не по пути, поскольку «между этими странами много стратегических противоречий.
Что касается Китая, то проявление бдительности является разумной мерой, но не нужно слишком много беспокоиться на этот счет» («Хуаньцю шибао», 29.07.2015). Правда, в течение года наблюдается некоторое смещение акцентов. В одной из аналитических статей старший научный сотрудник Аналитического центра по изучению Японии Ван Хайюнь предполагает, что «несмотря на ухудшение связей между обеими странами и наличием структурных противоречий, Россия и Япония ближе друг к другу, чем может казаться. И этим фактом должны быть обеспокоены в Китае» («Хуаньцю шибао», 04.08.2015). Нужно отметить, что в большинстве материалов, посвященных данной теме, чувствуется некая обеспокоенность возможной встречей Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
В конце сентября 2015 года встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ прошла на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Китайские СМИ подчеркивают, что стороны обсудили основные вопросы российско-японских отношений: территориальный спор, экономическое сотрудничество и подписание мирного договора. По мнению журналистов, именно экономическое сотрудничество является самым важным для России, поскольку оно будет «способствовать развитию российского Дальнего Востока» («Хуаньцю шибао», 29.09.2015).
Подводя итоги встречи, корреспондент «Хуанцю шибао» со ссылкой на японские источники пишет, что «хотя главы двух государств подтвердили намерение Владимира Путина приехать с визитом в Японию до конца года, особого прогресса достигнуто не было, перспективы решения двусторонних проблем остались неопределенными» («Хуаньцю шибао», 29.09.2015).
Спустя год, в начале сентября 2016 года, Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ снова встречаются на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Китайские СМИ пристально следят за этой встречей, по-прежнему выделяя две основные повестки встречи глав государств: экономическое сотрудничество и территориальный спор. Корреспондент интернет-портала The Paper накануне встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, говоря о перспективах разрешения территориального спора двух государств, вспоминает предыдущие переговоры лидеров, на которых была достигнута договоренность «решать территориальный вопрос новыми путями» и называет данную встречу «первым конкретным шагом по пути нового политического курса» (The Paper, 02.09.2016).
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (справа) дают совместную пресс-конференцию в Токио. 16.12.2016 Сергей Гунеев / РИА Новости
По мнению китайских коллег, Синдзо Абэ, неоднократно встречаясь с российским Президентом, преследует следующие цели: «всестороннее укрепление отношений с Россией и построение доверительных отношений с Владимиром Путиным, что будет способствовать скорейшему решению территориальных проблем» («Хуаньцю шибао», 02.09.2016).
Тема потрясшей весь мир катастрофы малайзийского Боинга отражается в китайском медиапространстве, в основном, в умеренной тональности, однако с опасениями за возможные последствия. Журналист газеты «Дунфан жибао» отмечает, что «авиакатастрофа под Донецком добавила масла в огонь и без того ухудшившимся российско-американским отношениям, что явно повлияет на объективное расследование случившегося» («Дунфан жибао», 19.07.2014).
В другой статье этого же издания автор пишет о том, что «крушение малайзийского лайнера разожгло новую холодную войну» («Дунфан жибао», 19.07.2014). При этом необходимо отметить, что большая часть негативных материалов приходится на издания Гонконга.
Глава московского бюро «Международного радио Китая» Сунь Цзюань подчеркивает, что «позиция Китая не нейтральная, а объективная».
Директор Азиатско-Европейского бюро информационного агентства «Синьхуа» Фань Вэйго в своем интервью, отвечая на вопрос о нейтральной позиции китайских СМИ в отношении катастрофы малайзийского Боинга, отмечает, что китайские СМИ «не знают, кто именно нанес удар».
Руководитель Центра российско-китайских исследований массовых коммуникаций, журналистики и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Зайцев также считает нейтральную позицию китайских СМИ оправданной, поскольку «ни одна из сторон не может привести достаточно убедительные доказательства того, кто же сбил этот Боинг». К тому же событие «произошло далеко от границ Китая и напрямую его не затрагивает, поэтому Китай абсолютно резонно решил отнестись к этой ситуации достаточно нейтрально».
Большая часть китайских СМИ старается представить аудитории различные точки зрения и факты. К примеру, корреспонденты CCTV в рамках нескольких сюжетов говорят о том, что «велико количество слухов вокруг этой чудовищной трагедии, этого огненного шара, который низвергся с небес, осложнив и без того напряженную ситуацию как в политическом, так и в военном плане» (CCTV, 18.07.2014).
Обсуждая крушение малайзийского Боинга в другом сюжете с российскими и американскими экспертами, ведущий CCTV заключает, что «нескончаемая череда домыслов и взаимных обвинений продолжается до сих пор. Но мы надеемся на международное объективное и открытое расследование этой катастрофы» (CCTV, 21.07.2014).
В этом плане стоит отметить материал газеты «Хуаньцю шибао», корреспондент которой задается вопросом—«истина или ложь в сюжете Первого канала, где приводятся доказательства причастности украинских истребителей к крушению Боинга?» («Хуаньцю шибао», 17.11.2014). После изучения материалов в других изданиях и мнений в социальных сетях автор приходит к выводу, что «представленная картина, вероятнее всего, является недостоверной» («Хуаньцю шибао», 17.11.2014).
Спустя год после трагедии многие китайские СМИ все также находятся в поисках истины — «участники расследования должны раскрыть детали следствия» («Хуаньцю шибао», 18.07.2015). При этом автор этой же статьи замечает, что «целью создания международного трибунала является сознательное инициирование Западом антироссийской пропагандистской войны. Тем самым это, возможно, на десятилетия скроет правду о том, кто нажал кнопку пуска ракеты» («Хуаньцю шибао», 18.07.2015).
Таким образом, можно сделать вывод, что нейтральность позиции китайских СМИ по данному вопросу обуславливается отсутствием явных результатов расследования причин крушения малайзийского Боинга и, как следствие, осторожностью китайских коллег в выражении той или иной точки зрения по этому вопросу. До окончательного выяснения причин катастрофы китайские СМИ вряд ли займут какую-либо конкретную позицию.
Впрочем, китайские обозреватели пытаются предсказать ход развития событий после того, как виновник крушения малайзийского Боинга будет найден, и приходят к выводам о том, что даже если вина одной из сторон будет доказана, это не сможет привести ни к каким дальнейшим шагам со стороны виновника крушения. В частности, журналист газеты «Дунфан жибао» отмечает, что «США, выступая в роли мирового гегемона, не сможет признать свою ошибку, и тем более принести извинения. Если же следствие докажет, что Украина действительно является виновником трагедии, это только лишь поставит США и европейские страны в неловкую ситуацию» («Дунфан жибао», 28.07.2014). Кроме того, в ряде статей подчеркивается, что «никто не хочет брать на себя ответственность за произошедшее и даже после обнаружения черных ящиков, возможно, будет сложно доказать, кто выпустил ракету» («Гуанмин жибао», 21.07.2014).
В китайской прессе прослеживается критика попыток доказать, что Россия получила выгоду от беспорядков на Украине и крушения малайзийского Боинга. В этой связи китайские СМИ отмечают, что «беспорядки на Украине невыгодны России, так как в случае ухудшения положения на Украине большая часть мировой общественности будет ошибочно полагать, что Россия является главным виновником этого» («Гоцзи Цзиньзжунбао», 21.07.2014).
Комментируя ход расследования причин и поиски виновников крушения малайзийского Боинга, китайские СМИ уделяют особое внимание тому, как ведут себя разные стороны конфликта. В данной связи ими не раз подчеркивалось, что «Владимир Путин обладает большой выдержкой в данной ситуации» («Гоцзи Цзиньзжунбао», 21.07.2014).
В то же время журналист «Дунфан жибао» обращает внимание на то, что «правительство США и Великобритании, не разобравшись в деле, возложили ответственность за катастрофу на Россию. В то время как правительство Нидерландов, чьи граждане больше всего пострадали в катастрофе, не стало выдвигать безосновательные обвинения, а полагается на расследование, осуществляемое согласно резолюции Совета Безопасности ООН, принятой после катастрофы и поддержанной Россией и Китаем» («Дунфан жибао», 25.07.2014).
В сентябре 2016 года после публикации Международной следственной группой доклада, согласно которому лайнер был сбит ракетой, доставленной из России, данная тема снова стала актуальна. Тем не менее, китайские журналисты в своей массе продолжают воздерживаться от однозначных выводов и предпочитают в своих статьях приводить позиции всех сторон. В частности, в статье «Хуаньцю Шибао» наряду с отсылками к CNN, утверждающей, что данные заявления подкреплены серьезными доказательствами, фигурируют не только выдержка из материала Associated Press о том, что данные факты не подтверждают прямого участия России, но и развернутые цитаты российских официальных лиц, которые отмечают слишком большое количество «спекуляций и непрофессиональной информации» вокруг данного происшествия («Хуаньцю шибао», 29.09.2016).
В целом, говоря о публикациях китайских СМИ по ситуации с крушением малайзийского Боинга под Донецком, можно констатировать, что пресса Китая занимает нейтральную позицию, не принимая определенную сторону – российскую или западную. Главный интерес – установление истинных виновников катастрофы. При этом некоторые СМИ все же вполне логично отмечают, что ситуация сразу была политизирована, и мировое сообщество перестало рассматривать ситуацию с точки зрения трагедии для огромного количества людей.
Эксперты на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам—Куала-Лумпур. 16.04.2015 Игорь Маслов / РИА Новости
Китайские СМИ уделяют украинскому кризису должное внимание. Как и ситуация с крушением малайзийского Боинга, он рассматривается сквозь призму противостояния России и Запада, за которым китайские журналисты наблюдают с большим интересом, при этом в основном воздерживаясь от каких-либо серьезных выводов.
Так, китайское издание «Бэйцзин цинняньбао» заключает, что «Украина забронировала себе место в десятке международных новостей 2014 года заранее», и замечает, что «второй этап кризисной ситуации в этой стране открыл новый раунд игры между Россией, Европой и США» («Бэйцзин цинняньбао», 07.03.2014). Аналогично думает и корреспондент газеты «Хуаньцю шибао», отмечая, что «усиление кризиса на Украине ознаменовало собой начало новой игры между Россией и США. Судьба же Украины будет как раз определяться результатами этой борьбы» («Хуаньцю шибао», 03.03.2014). Его коллега из шанхайского издания «Вэньвэйбао», приводя мнения зарубежных аналитиков, резюмирует, что «украинский конфликт, приобретающий все более ожесточенный характер, ведет к появлению дополнительных трудностей в отношениях России, США и Европы» («Вэньвэйбао», 04.05.2014). Вместе с тем, несмотря на наметившийся «разлад», эксперт Китайской академии социальных наук в статье газеты «Хуаньцю шибао» призывает отказаться от попыток «недооценивать решимость России защищать свои интересы». А дополняет этот тезис издание «Сюеси шибао», корреспондент которого считает, что «Россия никогда не допустит появления прозападной Украины, даже за счет внутренней междоусобицы» («Сюеси шибао», 10.03.2014).
Анализируя ситуацию на Украине, китайские СМИ приходят к выводу, что кризис имеет мало шансов на разрешение в ближайшей перспективе. После обострения событий в Киеве в конце февраля 2014 года журналист газеты «Чжунго цинняньбао» пишет, что «теперь никто не может точно предсказать развитие ситуации на Украине, никто не знает, что произойдет завтра» («Чжунго цинняньбао», 21.02.2014).
В эфире Национального радио Китая профессор из Народного Университета Китая отмечает, что «в украинском вопросе возможны частичное замедление или краткосрочный спад, но, в целом, проблема трудноразрешима» (Сина, 27.08.2014). Тем не менее, говоря о развертывании конфликта в глобальном масштабе, он же признает, что «прямое вмешательство войск НАТО в гражданскую войну маловероятно, поскольку им придется встретиться с мощным соперником в лице России» (Сина, 27.08.2014). Ту же мысль развивает в своей статье и корреспондент газеты «Вэньвэйбао»: «ЕС не готов начать вооруженный конфликт с Россией, т.к. существует угроза блокирования энергетических поставок и введения нового пакета санкций со стороны России» («Вэньвэйбао», 22.12.2014).
Размышляя о целом ряде возможных причин, породивших кризис на Украине, некоторые журналисты Китая склонны считать, что его корни уходят в прошлое. Так, журналист «Сюеси шибао» в своей статье пишет, что «нынешняя ситуация на Украине является неизбежным результатом ее внутренних этнических конфликтов. Исторически сложилось, что одной из основных причин распрей и разделения был национальный вопрос – различия в восточных и западных областях Украины. В результате отсутствие национальной идентичности и привело к рецессии» («Сюеси шибао», 10.03.2014).
В другой статье газеты «Вэньвэйбао» китайские эксперты пытаются ответить на вопрос: «Каково будущее у отношений Россия – Европа – США»? Так, один из китайских специалистов говорит, что «кризис на Украине оставит шрамы на отношениях России и Европейского союза на долгое время» («Вэньвэйбао», 01.06.2014). Заместитель исполнительного директора Европейского исследовательского центра в Шанхае согласен с ним, но в то же время добавляет, что «несмотря на вмешательство США, Германия и ЕС в целом должны попытаться найти точки соприкосновения для продолжения диалога с Россией» («Вэньвэйбао», 01.06.2014).
С ним согласен Заместитель директора департамента иностранных дел Дипломатической академии: «Существующие противоречия между Соединенными Штатами и Европой создают многочисленные препятствия для политики Германии и ЕС в отношении России» («Вэньвэйбао», 01.06.2014).
А вот старший научный сотрудник Академии социальных наук Китая Чжан Хун в статье в «Жэньминь жибао» называет это не противоречиями, а определенной зависимостью: «Украинский кризис сделал ЕС более зависимым от США и НАТО. Чтобы унять беспокойство стран Восточной Европы, Соединенные Штаты увеличили там свое военное присутствие» («Жэньминь жибао», 22.04.2014). Спустя некоторое время CCTV заявляет о первых шагах ЕС навстречу России: «После месяцев усиленного давления на Владимира Путина, кажется, Европа меняет свою стратегию, что означает смену тактики и отход от прокиевских позиций, поскольку в ЕС действительно сильно обеспокоены реакцией Москвы на возможное поражение повстанцев» (CCTV, 22.08.2014).
Необходимо отметить, что журналисты Китая довольно редко прибегают к анализу позиции собственной страны по украинскому кризису. Одним из немногочисленных подобных материалов является статья в газете «Хуаньцю шибао». В ней Директор департамента стран Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян высказывает мнение, что «международное сообщество вполне логично ожидает активизацию Китая в примирении России и Украины, и Китай может воспользоваться этой возможностью для усиления своей дипломатии на международной арене» («Хуаньцю шибао», 27.07.2014).
Но далее он, несколько противореча себе, пишет, что «Китай должен оставаться нейтральным в этом вопросе» («Хуаньцю шибао», 27.07.2014). Другой автор в той же газете «Хуаньцю шибао» вторит, что «Китай остается в нейтралитете» («Хуаньцю шибао», 05.03.2014), но тем не менее считает, что «на кону не только судьба России из-за бойкота Западом, но и основные стратегические интересы Китая. Если Запад подвергнет Россию серьезным санкциям, то китайское общество должно больше помогать России, особенно в вопросах экономического сотрудничества» («Хуаньцю шибао», 05.03.2014).
Практически неизменным остается мнение китайских СМИ и в материалах 2015 года. Так, журналист интернет-издания «Жэньминьван» приходит к выводу, что «ситуация вокруг противостояния США и России по Украине продолжает накаляться. Уровень отношений обеих сторон снизился до «исторического минимума», а усилия двух держав по укреплению военного присутствия в регионе были удвоены» («Жэньминьван», 02.03.2015). В то же время автор говорит, что «Соединенные Штаты и Россия не пойдут на прямое столкновение, т.к. это не только не решит проблем Украины, но будет иметь катастрофические последствия для обеих сторон» («Жэньминьван», 02.03.2015).
Журналист этого же интернет-портала, ссылаясь на мнения международных экспертов, полагает, что «попытки Запада изменить позицию России в отношении Украины беспочвенны. В современных условиях многополярного мира Россия неотделима от решения международных проблем, особенно по вопросам Украины» («Жэньминьван», 06.06.2015).
В 2016 году частота публикаций на данную тему снижается, однако СМИ Китая продолжают следить за основными событиями, связанными с украинским кризисом и российско-украинскими отношениями. В начале года внимание экспертов привлекает подписание Украиной соглашения о свободной торговле с ЕС, в прессе появились прогнозы дальнейшей эскалации конфликта, проблем в экономике и энергетике. Как пишут журналисты «Хуаньцю шибао», ожидается новый виток «российско-украинской торговой войны» и расширение санкций, потери от которых понесут обе стороны («Хуаньцю шибао», 04.01.2016).
Столь же тяжелая ситуация, по мнению экспертов издания «Чжунго нэнюаньбао», сложилась в энергетике: две стороны не могут договориться о цене за газ, но это не единственная «плохая новость, поскольку Украина ответственна за перебои в подаче электричества в Крым». Россия планирует принимать меры и сделать Крым независимым от украинских источников энергии, в то время как Украина требует признать Крым своей территорией, что и образует неразрешимое противоречие («Чжунго нэнюаньбао», 11.01.2016).
Строительная площадка моста через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова. 20.09.2016 Александр Полегенько / РИА Новости
В марте основным информационным поводом является вторая годовщина вхождения Крыма в состав Российской Федерации. В китайских СМИ данная тема освещается мало, однако основной посыл заключается в том, что Россия продолжает твердо придерживаться своей позиции по Крыму. Например, в статье агентства «Синьхуа» акцент делается на том, что Крым посетил Президент России, подчеркнувший, что «суверенитет Крыма не подлежит обсуждению, народ Крыма сам принял решение присоединиться к России» («Синьхуа», 20.03.2016).
Характеризуя общий массив материалов китайских СМИ, посвященных кризису на Украине, роли и действиям России в этом процессе, а также конфронтации с Западом на этом направлении, необходимо отметить, что основная их часть имеет сугубо информационный характер. В целом ряде публикаций они дают довольно полную информационную картину. Вместе с тем, между строк читается явная обеспокоенность китайских СМИ резким обострением отношений Россия–Запад.
Несмотря на характерную для Китая осторожную позицию во внешней политике, большинство публикаций, касающихся российской операции в Сирии, имеют умеренный или позитивный характер.
Еще в конце 2015 года китайские журналисты писали о том, что Россия показала свой стойкий характер и силу, открыто выступив против вызовов в Сирии, особенно тех, которые связаны с терроризмом. Показательно мнение эксперта «Хуаньцю шибао»: «Россия, на удивление стран Запада, проводит блестящую операцию в Сирии. Во-первых, Россия на самом деле обладает серьезной военной мощью. Во-вторых, давление и трудности только закаляют национальный характер России. В-третьих, Россия—гроссмейстер внешнеполитических игр» («Хуаньцю шибао», 28.10.2015).
Следует особо отметить, насколько активно на протяжении всех действий России в Сирии китайские СМИ интересуются техническими вопросами, а именно образцами вооружения, которые Россия использовала в Сирии. Эксперты в «Хуаньцю шибао» дали высокую оценку российским военным новинкам, однако подчеркнули, что «в целом, усиление российского военного присутствия носит оборонительный характер. Открытое столкновение полностью отдалит Россию от ее первоначальных целей в Сирии» («Хуаньцю шибао», 27.11.2015). Следует также отметить, что многие материалы затрагивают вопрос стоимости для России военной операции в Сирии.
По мнению автора одной из таких статей, известного эксперта в данной области Лю Юйпэна, «расходы России на военную операцию намного меньше, чем расходы на международные операции группировки войск во главе с США» («Хуаньцю шибао», 08.10.2015).
Так же, как и в украинском кризисе, китайская пресса склонна рассматривать действия России в Сирии в контексте российско-американских отношений, всячески подчеркивая влияние данного фактора на напряженность между Россией и США. По мнению экспертов, существует множество ограничений для сотрудничества России и США в Сирии.
Как пишут журналисты «Синьцзинбао», «США и России достаточно трудно достигнуть подлинного консенсуса по сирийскому вопросу» («Синьцзинбао», 17.11.2015). Тем не менее, несмотря на все сложности, обе стороны не собираются переходить к открытым военным действиям («Хуаньцю шибао», 05.11.2015).
В 2016 году всплеск публикаций вызвала новость о выводе российских войск из Сирии. Китайские СМИ позитивно оценили это решение России, обращая внимание на то, что это серьезный шаг к продвижению политического процесса в Сирии, особенно на фоне переговоров в Женеве, направленных на достижение политического урегулирования затяжного конфликта («Дунфан жибао», 16.03.2016).
Эксперты уверены, что это было продуманное и мудрое решение. По их мнению, Россия, как и сказал в своем заявлении Президент Владимир Путин, «в целом, достигла военных целей в Сирии» («Минбао», 16.03.2016) и имеет все основания сократить свое военное присутствие. Журналисты также отмечают, что данное решение стало неожиданным для Запада, поэтому сначала «реакция была осторожной» («Дунфан жибао», 16.03.2016). Однако в перспективе оно может привести к деэскалации напряженности, что станет дипломатической победой России.
Подводя промежуточный итог, китайские СМИ признают военные действия России в Сирии эффективными и успешными.
Корреспондент «Хуаньцю шибао» пишет: «Не стоит недооценивать Россию – таков главный вывод, который мы должны сделать из событий в Сирии. Россия имеет все возможности для защиты своих стратегических интересов» («Хуаньцю шибао», 16.03.2016).
В то же время многие эксперты, сравнивая действия России в Сирии и действия стран Запада в Сирии или других странах Ближнего Востока ранее, отмечают, что действия России дали более ощутимые политические и дипломатические результаты. По мнению журналиста «Дунфан жибао», в настоящий момент США оказались в трудной ситуации, когда террористы «свободно разгуливают по территории Сирии и Ирака», угрожая безопасности США и подрывая результаты военной кампании в Ираке. Все это на фоне ухудшения отношений с давним союзником в регионе – Саудовской Аравией. Россия же, напротив, достигла успехов в борьбе с терроризмом и сохранила добрые отношения с Ираном, важным союзником в регионе. «Все это открывает перед Президентом России новые широкие возможности» («Дунфан жибао», 16.03.2016).
Высокоточная ракета Х-25 самолета Су-24 на авиабазе «Хмеймим» в Сирии. 04.10.2015 Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Китайские СМИ критикуют Турцию за атаку на российский бомбардировщик «Су-24» и называют это «неблагодарным и низким поступком» («Хуаньцю шибао», 30.11.2015). Журналист «Дунфан жибао» подчеркивает, что «Турция должна поплатиться за свое грубое невоспитанное поведение» («Дунфан жибао», 26.11.2015).
Таким образом, китайские СМИ признают недопустимость действий Турции и тот факт, что России был брошен вызов. Оценивая варианты развития российско-турецких отношений, китайские журналисты в 2015 году выражали уверенность в том, что «перспектива улучшения российско-турецких отношений неоптимистична» («Хуаньцю шибао», 02.12.2015).
Из материалов китайских СМИ 2014-2015 годов по проблемам российско-турецких отношений вырисовывается картина неявной поддержки российской стороны в этом вопросе и неодобрение китайскими СМИ действий турецкой стороны. Так, например, Директор Азиатско-Европейского бюро информационного агентства «Синьхуа» Фань Вэйго утверждает, что «поддержка есть, хотя и не такая явная, как хотят наши российские друзья. Но если читать внимательно, то понятно, что Китай действительно поддерживает Россию». Фань Вэйго в интервью также рассказывает об особенности освещения катастрофы российского «Су-24». Данная особенность заключается в том, что «китайские СМИ специально подчеркивали, что самолет упал на территорию Сирии», а западные СМИ, в свою очередь, передавали, что «самолет был сбит возле турецко-сирийской границы, в этом случае читателям непонятно, где именно». Таким образом, можно сделать вывод, что китайские СМИ сопереживают России в данной ситуации.
Китайские СМИ, назвав российско-турецкий конфликт одним из самых серьезных геополитических кризисов за последние 20 лет, подробно рассматривают возможные ответные меры со стороны России на действия Турции.
Журналисты отмечают, что, несмотря на то, какова была причина турецкого «удара в спину», «возмездие России все равно придет, и горькие дни Турции еще впереди» («Дунфан жибао», 29.11.2015).
Кроме того, журналист «Дунфан жибао» подчеркивает большое отставание Турции в военной области, делая вывод, что «результат противостояния понятен без слов» и, таким образом, намекает на трудности, ожидающие Турцию в будущем («Дунфан жибао», 29.11.2015).
Китайские журналисты подчеркивают, что в этой ситуации Владимир Путин выиграет. СМИ неоднократно упоминают отказ Владимира Путина встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом на Климатическом саммите ООН и связывают это с нежеланием Турции приносить извинения российской стороне, что «загнало российско-турецкие отношения в тупик» («Синдао жибао», 27.11.2015).
Китайские СМИ, описывая российско-турецкие отношения, не могли не оценить их влияние на эффективность борьбы с мировым терроризмом. Они единогласно подчеркивают, что «ситуация с Турцией подорвала борьбу с терроризмом», и «усилившаяся вражда между Россией и Турцией ставит под угрозу успешность борьбы с ИГ (ДАИШ)» («Минбао», 29.11.2015).
Уделяется большое внимание историческому аспекту российско-турецких отношений: «исторически российско-турецкая вражда насчитывает сотни лет и неизбежно, причем трагически, влияет на ситуацию в обеих странах» («Хуаньцю шибао», 30.11.2015). Кроме того, китайские СМИ указывают на неожиданность возникновения подобной ситуации, отмечая, что «в последнее время отношения России и Турции относительно дружественные, россияне не могли предвидеть, что Турция могла так обезуметь» («Хуаньцю шибао», 30.11.2015). Журналист газеты «Минбао» подчеркивает, что «в истории российско-турецких отношений кроется глубокая ненависть, а сбитый бомбардировщик подлил масла в огонь» («Минбао», 29.11.2015).
Таким образом, катастрофа со сбитым самолетом явилась не только фактом текущей политики, но и «сложным переплетением исторического и геополитического факторов» («Минбао», 29.11.2015).
После катастрофы российского бомбардировщика и подписания Владимиром Путиным указа о введении экономических санкций против Турции, перспективы торгово-экономического сотрудничества России и Турции оказались под вопросом. Китайские СМИ считают, что «экономические санкции заводят отношения России и Турции в еще больший тупик» («Синдао жибао», 28.11.2015).
Китайские СМИ уверены, что «Турция пошла на конфликт с Россией только из-за надежды на поддержку со стороны США» («Дунфан жибао», 03.04.2016) и, в этой связи, не без доли сарказма отмечают, что развитие ситуации вышло далеко за рамки ожиданий Турции.
Вместе с тем, китайские журналисты практически единогласно заявляют, что «ситуация не сможет перерасти в военный кризис, Россия только экономически накажет Турцию» («Минбао», 26.11.2015). А поскольку в настоящее время Турция уже крепко вошла во многие сферы российской экономики, китайские журналисты указывают на опасность того, что напряжение отношений с Турцией «может еще более усилить бремя российской экономики и усугубить инфляцию» («Хуаньцю шибао», 30.11.2015).
Китайские СМИ уделяют большое внимание и вопросу сотрудничества России и Турции по газу. Подчеркивается, что на фоне ухудшения российско-турецких отношений Турция предпринимает действия по поиску альтернативных поставщиков газа. Журналист «Хуаньцю шибао» отмечает, что «Турция, опасаясь, что Россия в качестве ответных мер перекроет газ, подумывает начать поиски новых поставщиков» («Хуаньцю шибао», 07.12.2015).
Китайские обозреватели сходятся во мнении, что в ситуации, последовавшей за ударом по российскому бомбардировщику, НАТО сыграло значительную роль, ведь «член НАТО сбил военный самолет ключевого противника НАТО» («Хуаньцю шибао», 25.11.2015). Так, журналист «Дунфан жибао» отмечает, что, «критикуя действия России, Турция прикрывается мощью НАТО» («Дунфан жибао», 07.10.2015).
Вместе с тем, журналисты китайских СМИ считают, что не все однозначно. С одной стороны, США и Европа нуждаются в Турции, которая может стать первой линией в обороне против России. С другой, «не доверяют стране с мусульманскими устоями, которая кардинально отличается от них в культурном плане» («Дунфан жибао», 15.05.2016).
Важно отметить, что одновременно с тем, что китайские СМИ уверены в отсутствии вероятности перехода данной ситуации на уровень военного конфликта, они утверждают, что «и вероятность того, что применение Россией и Турцией взаимных ответных мер будет способствовать усилению противостояния России и НАТО, также низка» («Хуаньцю шибао», 26.11.2015).
Китайские СМИ затрагивают и влияние конфликта в Нагорном Карабахе на состояние российско-турецких отношений. Отмечается, что сразу же после начала последнего по времени вооруженного конфликта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция полностью поддерживает Азербайджан. Обострение конфликта расценивается как попытка втянуть Россию, которая является давним военным и экономическим союзником Армении, в еще один вооруженный конфликт. В то же время китайские коллеги выражают уверенность в том, что у Турции ничего не получится, поскольку «политические навыки Реджепа Тайипа Эрдогана ограничены, он во многом уступает и не сможет противостоять сильной личности Владимира Путина».
Кроме того, «сложно быть оптимистом в вопросе оценки политики турецкого президента, которая изначально задумывается хитро, а получается неуместной» («Дунфан жибао», 03.04.2016).
В целом, в настроениях китайских СМИ в ситуации со сбитым Турцией российским бомбардировщиком просматривается косвенная тенденция неявной поддержки позиции России и осуждения действий турецкого руководства.
Что касается оценок китайскими СМИ перспектив российско-турецкого сотрудничества, то в 2015 году господствует мнение о том, что их никак нельзя назвать позитивными. Представители китайских СМИ не видят оснований для налаживания российско-турецких отношений.
Президент России Владимир Путин (слева) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Санкт-Петербурге. 09.08.2016 Сергей Гунеев / РИА Новости
Тональность освещения турецкой темы в китайских СМИ изменилась только после сообщений об извинениях турецкого руководства перед Россией и начала процесса нормализации российско-турецких отношений. В статьях журналистов прослеживается явный оптимизм по этому вопросу.
Китайские обозреватели не смогли не отреагировать на извинения Турции, которых ждали несколько месяцев. Корреспондент «Хуаньцю шибао» в своей статье приводит мнения аналитиков, которые считают, что «Турции нужна Россия» («Хуаньцю шибао», 29.06.2016).
Кроме того, китайские СМИ неоднократно подчеркивают, что «Турция стремится к восстановлению доконфликтной ситуации» («Хуаньцю шибао», 29.06.2016). В этой связи активно комментируется снятие Россией ограничений на туризм в Турцию и готовность глав двух государств провести личную встречу.
Анализ публикаций китайских СМИ за 2014-2016 годы показывает, что китайские журналисты в целом придерживаются объективного подхода к освещению действий России в мире. Причем в большинстве случаев действия России подаются в позитивном ключе.
Китайские СМИ в целом объективно и подробно освещают основные события внутриполитической жизни Российской Федерации, информируя о проблемах, но не акцентируя внимания на них.
В то же время ощущается дефицит материалов о культурных событиях в России. Если речь и заходит о российской культуре, то СМИ Китая пишут в основном о прошлом, отмечая, что «российский и китайский народы имеют общую культурную память. Развиваясь, они многое перенимали друг у друга» («Жэньминь жибао», 20.08.2016). Тем не менее, существующее в китайских СМИ понимание того, что «культурные обмены и сотрудничество являются не только важной частью двусторонних российско-китайских отношений, но и импульсом для расширения и углубления сотрудничества в других областях» («Жэньминь жибао», 20.08.2016), дает повод для оптимизма и надежду на рост внимания к данной тематике.
В публикациях о прошедшем в сентябре 2016 года саммите «Большой двадцатки» в китайском городе Ханчжоу журналисты в очередной раз подчеркивают, что «Россия и Китай придерживаются общей позиции по основным глобальным и региональным вопросам, вместе заявляя о поддержке глобальной безопасности, мира и стабильности во всем мире» («Жэньминь жибао», 05.09.2016). По словам Президента России Владимира Путина, которые цитируются в китайских СМИ, Россия и Китай успешно координируют свои действия в сфере мировой политики, и такое взаимное политическое доверие должно «стать движущей силой развития экономического сотрудничества» («Дунфан жибао», 05.09.2016).
Резюмируя, можно отчасти констатировать, что в китайских СМИ преобладает понимание того, что развитию отношений между Россией и КНР в ближайшее время ничто не угрожает.
Более того, эксперты сходятся во мнении, что в данный момент «российско-китайские отношения, став эталоном отношений между двумя великими державами, переживают наиболее благоприятный период за всю историю. Удалось не только сформировать целый набор эффективных механизмов сотрудничества, но и заложить прочную основу для дальнейшего его углубления» («Вэньвэйбао», 13.08.2016).
Опросы общественного мнения в РФ и КНР фиксируют преобладание положительного образа партнера, что создает уникальное окно возможностей для развития сотрудничества практически по всем направлениям. Однако беспрецедентно высокий уровень российско-китайских связей и их солидная общественная поддержка бросают некий вызов СМИ, требуя от них большей глубины в освещении взаимоотношений двух стран.
Несмотря на то, что объем информации о России в китайских СМИ постоянно увеличивается, все же пока нельзя сказать, что произошел качественный скачок и нынешняя ситуация в информационном поле полностью соответствует современному состоянию двусторонних отношений.
«Селфи с лидерами»: девушка у картины художника Владимира Дубоссарского на открытии X Юбилейного международного фестиваля изобразительных искусств «Традиции и современность». 26.05.2016 Виталий Белоусов / РИА Новости
Для переформатирования информационной повестки СМИ обеих стран должны учитывать следующие важные аспекты российско-китайских отношений:
(1) Политико-дипломатический. Следует избегать штампов при подготовке материалов об официальных мероприятиях (двустороннего и многостороннего формата), их дежурное освещение неизбежно снижает интерес к тематике российско-китайского сотрудничества по международным вопросам.
(2) Социально-экономический. Акцент необходимо сделать на тех проектах сотрудничества, которые непосредственно касаются благополучия людей; это позволит аудитории лучше понять, в чем заключается позитивный эффект российско-китайских торгово-экономических связей. В то же время в информационном поле должны присутствовать только значимые и согласованные проекты. Поток сообщений о нереализуемых «протоколах о намерениях» отрицательно сказывается на общем представлении публики об экономическом сотрудничестве двух стран.
(3) Военно-политический. Учитывая деликатность этой области, информация здесь должна быть точна и профессионально выверена, следует шире привлекать к освещению военно-политического сотрудничества журналистов армейских СМИ двух стран. Отрицательный эффект имеют рассуждения о возможности «военного союза» двух стран, следует шире разъяснять мотивы отказа от образования альянса.
(4) Культурно-цивилизационный. В развитии гуманитарного сотрудничества, как и в других областях, информационная составляющая должна учитывать глобальный контекст. Российско-китайское культурное сотрудничество существует не в вакууме, и задача журналистов показать, как российская и китайская цивилизации отвечают на вызовы современного мира. Такая сверхзадача более важна, чем скучные для большинства слушателей или читателей отчеты о двусторонних культурных событиях (фестивалях, конкурсах, гастролях и т.д.).
В заключение необходимо заметить, что охваченный в данном докладе временной промежуток был ознаменован началом нового периода информационной конфронтации и заново прочерченными по карте мира линиями информационного размежевания. На этом фоне особенно четко начали просматриваться стремления отдельных стран, наоборот, превзойти существующие между ними барьеры и начать совместную работу по созданию общего информационного пространства, которое в конечном счете приведет к лучшему пониманию друг друга, а значит, к укреплению связей во всех возможных областях сотрудничества. И в этом контексте Россия и Китай, без сомнения, начали писать новую страницу истории своей крепкой дружбы.
Закончить хотелось бы цитатой из интервью Президента Российской Федерации Владимира Путина информационному агентству «Синьхуа» в преддверии визита в КНР в июне 2016 года:
«Информационное сопровождение в современном мире не менее важно, чем субстантивная работа дипломатов». Это как раз и доказывает представленный доклад.
Данный доклад, посвященный образу России в китайских СМИ, является первой частью упомянутого двустороннего проекта, в который войдет аналогичный документ об имидже Китая в российских медиа. Он будет подготовлен китайской стороной.
Проект ориентирован главным образом на понимание позиции партнеров и на формирование общих подходов к оценке событий как на территории обеих стран, так и в мире в целом.
Российская часть доклада была подготовлена на основе анализа материалов китайских СМИ, опубликованных с начала 2014 года по конец 2016 года. В качестве основных источников использовались открытые публикации, а также ресурсы корпоративной системы мониторинга СМИ МИА «Россия сегодня» - «Россия в мире». Общее количество изученных материалов – более 2000 шт.
Анализируя информационное поле Китая, авторы стремились получить наиболее полную и объективную картину того, каким образом российская тематика подается китайскими СМИ. Этим обусловлен специальный выбор источников, основным критерием которого стало наличие широкого спектра представленных мнений и упор на аналитическую составляющую материалов. В связи с этим акцент был сделан на анализе статей, возможно, не самых масштабных или официальных, но в то же время репрезентативных с точки зрения международной тематики изданий (например, «Хуаньцю шибао» и «Дунфан жибао»).
С целью подкрепления приводимых в материале тезисов представители авторского коллектива также провели серию интервью c экспертами в области российско-китайских отношений и медиаиндустрии из России и Китая.
Среди респондентов - руководители аккредитованных в России бюро крупнейших СМИ Китая:
• Ван Цзябо – Глава московского бюро газеты «Гуанмин жибао»;
• Сунь Цзюань – Глава московского бюро Международного радио Китая;
• Сунь Чаньдун – Бывший глава российского бюро газеты «Вэньвэйбао»;
• Фань Вэйго – Директор Азиатско-Европейского бюро информационного агентства «Синьхуа».
Кроме того, заметный вклад в составление доклада внесли российские эксперты в области российско-китайских отношений и медиаиндустрии, которые в ходе интервью поделились своей точкой зрения по ряду ключевых вопросов:
• А.Т. Габуев – Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги;
• А.Д. Дикарев – Ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО;
• Е.Б. Зайцев – Руководитель Центра российско-китайских исследований массовых коммуникаций, журналистики и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова;
• А.Н. Карнеев – Заместитель Директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова;
• А.В. Островский – Заместитель Директора Института Дальнего Востока РАН;
• В.Е. Петровский – Главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН.
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