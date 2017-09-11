Поскольку китайские журналисты не подвергают сомнению тот факт, что в политической сфере наблюдается безусловное взаимопонимание, есть необходимость обращать больше внимания на экономику и активнее освещать эту тему в СМИ.

В целом, если по общей линии стратегического партнерства наблюдается преимущественно положительная риторика, то в вопросах экономики ситуация несколько иная. Так, научный сотрудник Китайской академии социальных наук Вэнь И в статье «Хуаньцю шибао» отмечает, что «мы можем протянуть руку помощи России – импортировать больше нефти и газа, выступить против санкций, но поможет ли это России? Если она получит помощь от нас, то сможет ли потом вернуть?» В итоге автор приходит к выводу, что «прежде всего, мы не должны забывать о национальных интересах Китая» («Хуаньцю шибао», 19.12.2014). Аналогичного мнения о приоритетах Китая в экономических отношениях с Россией придерживается и научный сотрудник Китайского института современных международных отношений в другой статье этого же издания: «Основной задачей является решение внутренних проблем. Мы должны уделять больше внимания и использовать больше ресурсов для реализации внутренних структурных реформ, улучшения качества жизни населения и повышения уровня потребления» («Хуаньцю шибао», 29.12.2014).

Некоторые китайские журналисты отмечают, что кризис в российской экономике может иметь последствия для остального мира: «Природа экономического кризиса очень сильна в России, и она может отразиться на будущем мировой политики» («Хуаньцю шибао», 17.12.2014). Автор статьи в итоге заключает, что «Китай не надеется на крах России, это понятно всем в мире» («Хуаньцю шибао», 17.12.2014).

Говоря о вводимых Западом санкциях против России, некоторые китайские издания не исключают, что это может пойти на пользу стране. Так, журналист издания «Global Times» полагает, что «инициированные США санкции могут встряхнуть экономику России, выведя ее из газовой и нефтяной зависимости. Страна может воспользоваться создавшейся ситуацией, чтобы начать долгожданную повторную индустриализацию. Если России действительно удастся избавиться от образа «заснеженной Саудовской Аравии» и выстроить современную экономику, то русские должны быть благодарны администрации Обамы» («Global Times», 08.07.2014).