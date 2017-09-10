На границе с Польшей, где прошел Саакашвили, произошла драка с полицией

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Госпогранслужба Украины заявила о прорыве и массовом незаконном нарушении границы в КПП "Шегини", через который прошел бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники.
"Государственная пограничная служба Украины заявляет о прорыве в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении государственной границы… Около 20.00 (совпадает с мск) группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были в том числе и депутаты", — говорится в сообщении погранслужбы.
По данным ведомства, несколько бойцов Национальной полиции Украины и пограничной службы получили телесные повреждения во время драки на погранпункте "Шегини".
ВАЖНО!— Ray (@Ray_net_ua) 10 сентября 2017 г.
Саакашвили уже на территории Украины.
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Лишенный украинского гражданства Саакашвили ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться на Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться на Украину поездом. Однако поездом въехать в страну Саакашвили не смог из-за противодействия железнодорожной компании "Укрзализныця". В конечном итоге Саакашвили добрался до границы на автобусе, чтобы пересечь ее через пункт пропуска "Шегини".
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.