На границе с Польшей, где прошел Саакашвили, произошла драка с полицией

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Госпогранслужба Украины заявила о прорыве и массовом незаконном нарушении границы в КПП "Шегини", через который прошел бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники.

"Государственная пограничная служба Украины заявляет о прорыве в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении государственной границы… Около 20.00 (совпадает с мск) группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были в том числе и депутаты", — говорится в сообщении погранслужбы.

По данным ведомства, несколько бойцов Национальной полиции Украины и пограничной службы получили телесные повреждения во время драки на погранпункте "Шегини".

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Саакашвили уже на территории Украины.

ВИДЕО pic.twitter.com/jjWg8nhFxW — Ray (@Ray_net_ua) 10 сентября 2017 г.

​Лишенный украинского гражданства Саакашвили ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться на Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться на Украину поездом. Однако поездом въехать в страну Саакашвили не смог из-за противодействия железнодорожной компании "Укрзализныця". В конечном итоге Саакашвили добрался до границы на автобусе, чтобы пересечь ее через пункт пропуска "Шегини".

Политику при поддержке сторонников удалось прорваться через кордоны пограничников и правоохранителей и попасть на территорию Украины. Он уже выехал на автобусе во Львов. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.