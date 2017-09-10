Москва и Эр-Рияд договорились облегчить визовый режим для бизнесменов

Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи в Джидде. 10 сентября 2017

Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи в Джидде. 10 сентября 2017

ДЖИДДА, 10 сен — РИА Новости. РФ и Саудовская Аравия намерены сделать более комфортным визовый режим для предпринимателей из обеих стран, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Условились посмотреть, как сделать более комфортным визовый режим для представителей деловых кругов РФ и Саудовской Аравии", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой саудовского МИД Аделем аль-Джубейром.

Он отметил, что у Москвы и Эр-Рияда есть "общая заинтересованность в наращивании регулярного политического диалога на всех уровнях".

Лавров также сообщил, что стороны договорились активизировать культурные и гуманитарные обмены, содействовать развитию сотрудничества во всех областях, в том числе в экономике.