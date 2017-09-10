Саакашвили уверен, что сможет въехать на Украину

ТБИЛИСИ, 10 сен — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о своей уверенности в том, что что ему в любом случае удастся въехать на Украину.

Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска "Краковец" во Львовской области.

"Множество активных украинских депутатов прибыли, некоторые еще в пути….Надеюсь, что все с самого начала пройдет нормально, если нет, то, в конце концов, мы достигнем нашей земли, так как закон и правда на нашей стороне",- заявил в воскресенье Саакашвли журналистам грузинской телекомпании "Рустави-2" в Польше.

"Я спокоен",- добавил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно заявлял, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявлял, что изучает запрос Грузии об экстрадиции Саакашвили.