В Каире ликвидировали готовивших атаку террористов

КАИР, 10 сен – РИА Новости, Маргарита Кислова. Ликвидированные в столице Египта в воскресенье террористы планировали совершить самоподрыв, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на источники в органах безопасности страны.

Утром в воскресенье полиция и бойцы египетского спецназа блокировали несколько улиц в районе эль-Агуза в Каире и начали антитеррористическую операцию. Сотрудники сил безопасности ворвались в одну из квартир жилого дома, где скрывались подозреваемые. В момент задержания один из террористов попытался подорвать пояс смертника, но был ликвидирован. Убиты еще шесть находившихся в помещении. По словам источника, в квартире обнаружено много оружия и взрывчатых веществ. Ранения получили двое полицейских.

Позднее египетские СМИ сообщили, что перестрелка полицейских с террористами произошла в воскресенье также в районе эль-Харам, есть задержанные.

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