В Армении потушили лесной пожар у астрофизической обсерватории

ЕРЕВАН, 10 сен — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Лесной пожар около села Бюракан, где расположена астрофизическая обсерватория, потушен в субботу вечером, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

Сигнал о лесном пожаре, возникшем на горе у села Бюракан в 36 километрах от Еревана в Арагацотнской области Армении, поступил 3 сентября. На месте действовал штаб по пожаротушению, к работам были привлечены сотни человек: спасатели, военные, сотрудники лесного хозяйства, полицейские и жители ближайших сел. Огонь был локализован в четверг.

"Вечером 9 сентября работы по ликвидации тлеющих очагов у Бюракана были завершены, пожар полностью потушен", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, работы по пожаротушению велись беспрерывно, в том числе ночью, благодаря специальному освещению. Осуществлялся сброс воды с вертолетов, велась воздушная разведка.

Ранее заместитель главы спасательной службы республики Вреж Габриелян сообщил журналистам, что очаги пожара были выявлены на территории площадью 533 гектара, всего сгорело 100 гектаров, в основном травяного покрова, а также кустарников и деревьев. По данным МЧС, благодаря проведенным работам удалось сохранить окрестные лесные массивы.