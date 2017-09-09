На юге Испании около 500 человек эвакуировали из-за крупного лесного пожара

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Около 500 человек эвакуированы в автономном сообществе Андалусия на юге Испании из-за крупного лесного пожара, сообщила региональный министр юстиции Роса Агилар.

"Число эвакуированных составило 500 человек", — заявила Агилар. Она добавила, что эвакуация производится в превентивных мерах. Ее заявление размещено микроблоге министерства юстиции и внутренних дел Андалусии в Twitter.

По данным местного управления по чрезвычайным ситуациям, пожар начался в четверг в населенном пункте Ла-Гранада-де-Рио-Тинто. В ликвидации возгорания принимают участие 350 человек.

📽 Rosa Aguilar informa de la evacuación de 500 personas de manera preventiva en el #IFLaGranadadeRioTinto para garantizar su seguridad pic.twitter.com/E4tKMIO9mC — Justicia e Interior (@JusticiaJunta) 9 сентября 2017 г.

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