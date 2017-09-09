Пхеньян показали с высоты птичьего полета

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сингапурский фотограф Арам Пан смог снять Пхеньян на видео из окна самолета. По данным издания The Strais Times, разрешение на съемку он получил еще в мае, тогда же и снял ролик, но опубликовал его только сейчас.

"То, что иностранцу разрешили фотографировать и снимать в небе над КНДР — это редкое удовольствие, но еще реже выпадает возможность сделать это с легкомоторного самолета Piper Matrix PA-46", — написал фотограф.

В ролике видны дома, река Тэдонган, дороги и другие объекты в черте города. Кроме того, можно разглядеть несколько движущихся автомобилей. Людей с такой высоты заметить не удается.

По словам Пана, с 2013 года он был в КНДР уже 15 раз для своего проекта КНДР 360, который "открывает окно в Северную Корею" посредством фото, видео и виртуальной реальности.