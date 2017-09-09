Сложная ситуация: МЧС предложило помочь странам, пострадавшим от "Ирмы"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. МЧС предложило помочь странам, пострадавшим от урагана "Ирма".

"Наши спасатели, наши высокие технологи и российский чрезвычайный корпус гуманитарного реагирования готовы по заявкам оказать помощь и поддержку", — сказал глава ведомства Владимир Пучков.

Уровень опасности

Режим ЧП

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее. По последним данным, он ослаб с максимальной пятой категории до четвертой, двигаясь над кубинским архипелагом Камагуэй.Сейчас скорость ветра достигает 155 миль в час (250 километров в час). Ураган движется в северо-западном направлении на скорости порядка 19 километров в час и находится в 395 километрах к юго-востоку от Майами.

Под угрозой оказались юго-восточные штаты США, Куба, Доминиканская республика и другие страны Карибского бассейна.

В США режим чрезвычайного положения ввели в Южной Каролине, Флориде, Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах.

Также губернатор Алабамы Кэй Айви объявила о режиме ЧП. Она заявила, что штат должен быть готов к удару стихии, а также помочь другим районам.

Власти Доминиканской республики на территории восьми провинций объявили "красный", максимальный уровень тревоги. Еще в 14 объявили "желтый" уровень.

Эвакуация

С северных островов Кубы в безопасные зоны в курортном городе Варадеро эвакуировали россиян. Пресс-атташе посольства Надежда Сергиева сообщила, что российское диппредставительство пристально следит за развитием ситуации с "Ирмой" и работает в тесном контакте с кубинскими властями.

Около пяти тысяч военнослужащих США, гражданских служащих и членов их семей эвакуировали с базы военно-морской авиации "Ки-Уэст" к югу от Флориды. Ожидается, что там останутся около 50-60 человек для выполнения неотложных работ.

Кроме того, эвакуацию могут провести и на других военных объектах в регионе. Одновременно идет перебазирование некоторых кораблей, подводных лодок и самолетов. Однако военную базу Гуантанамо и 41 заключенного эвакуировать не будут.

Госдепартамент в среду объявил об эвакуации части своих сотрудников с Багамских островов из-за приближения урагана.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Рухнувшие дома и затопленные улицы: ураган "Ирма" ударил по Карибам

В ведомстве рекомендуют "избегать всех поездок на Багамские острова, а также на острова Теркс и Кайкос". Тем американцам, которые уже там находятся, предлагается "если возможно, покинуть эти территории до прихода урагана". Тем, кто не сможет этого сделать, рекомендуется "найти убежище в безопасном укрытии".

Власти Доминиканской республики объявили обязательную для всех эвакуацию в районах, где был объявлен наивысший "красный" уровень тревоги. Для эвакуации жителей в наиболее подверженные действию урагана провинции направили автобусы. Местные власти сообщили о том, что подготовили более 3,2 тысячи оборудованных укрытий, которые могут вместить около 900 тысяч человек.

Также из соображений безопасности местные власти начали перевозить заключенных из тюрьмы, расположенной в населенном пункте Рафей на севере страны.

В крупнейшем округе штата Флорида — Майами-Дейд объявили самую масштабную в истории эвакуацию около 660 тысяч человек. Эвакуация обязательна для тех, кто живет в автофургонах.

Первые жертвы

Ураган "Ирма" в среду обрушился на остров Ангилья, принадлежащий Великобритании, остров Барбуда в государстве Антигуа и Барбуда, заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции. Они остались без электричества, также сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем вырваны деревья, у зданий сорвало крыши.

По последним данным, жертвами "Ирмы" стали 20 человек. Количество пострадавших исчисляется десятками.

В ООН отметили, что последствия урагана могут затронуть до 37 миллионов человек.

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Второй ураган за две недели

Это не первый тропический шторм, который обрушился на территорию США за последнее время. Так, в конце августа по Техасу ударил ураган "Харви". Он стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет после "Катрины". Тогда из-за разгула стихии затопило город Новый Орлеан в Луизиане.

По последним данным, жертвами "Харви" стали 60 человек, более 310 тысяч человек попросили помощи у государства. Повреждены 100 тысяч домов в Техасе. В Хьюстоне оказались разрушены 22 школы, из-за чего около 12 тысяч детей не смогут начать учебный год.

По словам губернатора штата, на ликвидацию последствий урагана потребуется до 180 миллиардов долларов. Только на разбор завалов в Хьюстоне, 75% территории которого оказалось под водой, потребуется от 75 до 100 миллионов долларов. Дональд Трамп уже запросил у конгресса 7,85 миллиарда долларов.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.