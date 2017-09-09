Сложная ситуация: МЧС предложило помочь странам, пострадавшим от "Ирмы"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. МЧС предложило помочь странам, пострадавшим от урагана "Ирма".
"Наши спасатели, наши высокие технологи и российский чрезвычайный корпус гуманитарного реагирования готовы по заявкам оказать помощь и поддержку", — сказал глава ведомства Владимир Пучков.
Уровень опасности
Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее. По последним данным, он ослаб с максимальной пятой категории до четвертой, двигаясь над кубинским архипелагом Камагуэй.
Сейчас скорость ветра достигает 155 миль в час (250 километров в час). Ураган движется в северо-западном направлении на скорости порядка 19 километров в час и находится в 395 километрах к юго-востоку от Майами.
Режим ЧП
Под угрозой оказались юго-восточные штаты США, Куба, Доминиканская республика и другие страны Карибского бассейна.
В США режим чрезвычайного положения ввели в Южной Каролине, Флориде, Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах.
Также губернатор Алабамы Кэй Айви объявила о режиме ЧП. Она заявила, что штат должен быть готов к удару стихии, а также помочь другим районам.
Власти Доминиканской республики на территории восьми провинций объявили "красный", максимальный уровень тревоги. Еще в 14 объявили "желтый" уровень.
Острова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.
При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.
В среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.
В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.
Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.
Полное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.
Власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.
В связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.
Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.
Правительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.
Губернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.
Международная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.
Готовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.
Ураган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.
Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.
На данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.
Эвакуация
С северных островов Кубы в безопасные зоны в курортном городе Варадеро эвакуировали россиян. Пресс-атташе посольства Надежда Сергиева сообщила, что российское диппредставительство пристально следит за развитием ситуации с "Ирмой" и работает в тесном контакте с кубинскими властями.
Около пяти тысяч военнослужащих США, гражданских служащих и членов их семей эвакуировали с базы военно-морской авиации "Ки-Уэст" к югу от Флориды. Ожидается, что там останутся около 50-60 человек для выполнения неотложных работ.
Кроме того, эвакуацию могут провести и на других военных объектах в регионе. Одновременно идет перебазирование некоторых кораблей, подводных лодок и самолетов. Однако военную базу Гуантанамо и 41 заключенного эвакуировать не будут.
Госдепартамент в среду объявил об эвакуации части своих сотрудников с Багамских островов из-за приближения урагана.
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Рухнувшие дома и затопленные улицы: ураган "Ирма" ударил по Карибам
В ведомстве рекомендуют "избегать всех поездок на Багамские острова, а также на острова Теркс и Кайкос". Тем американцам, которые уже там находятся, предлагается "если возможно, покинуть эти территории до прихода урагана". Тем, кто не сможет этого сделать, рекомендуется "найти убежище в безопасном укрытии".
Власти Доминиканской республики объявили обязательную для всех эвакуацию в районах, где был объявлен наивысший "красный" уровень тревоги. Для эвакуации жителей в наиболее подверженные действию урагана провинции направили автобусы. Местные власти сообщили о том, что подготовили более 3,2 тысячи оборудованных укрытий, которые могут вместить около 900 тысяч человек.
Также из соображений безопасности местные власти начали перевозить заключенных из тюрьмы, расположенной в населенном пункте Рафей на севере страны.
В крупнейшем округе штата Флорида — Майами-Дейд объявили самую масштабную в истории эвакуацию около 660 тысяч человек. Эвакуация обязательна для тех, кто живет в автофургонах.
Первые жертвы
Ураган "Ирма" в среду обрушился на остров Ангилья, принадлежащий Великобритании, остров Барбуда в государстве Антигуа и Барбуда, заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции. Они остались без электричества, также сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем вырваны деревья, у зданий сорвало крыши.
По последним данным, жертвами "Ирмы" стали 20 человек. Количество пострадавших исчисляется десятками.
В ООН отметили, что последствия урагана могут затронуть до 37 миллионов человек.
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Последствия урагана "Ирма" на Голландских Карибах. Съемка с вертолета
Второй ураган за две недели
Это не первый тропический шторм, который обрушился на территорию США за последнее время. Так, в конце августа по Техасу ударил ураган "Харви". Он стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет после "Катрины". Тогда из-за разгула стихии затопило город Новый Орлеан в Луизиане.
По последним данным, жертвами "Харви" стали 60 человек, более 310 тысяч человек попросили помощи у государства. Повреждены 100 тысяч домов в Техасе. В Хьюстоне оказались разрушены 22 школы, из-за чего около 12 тысяч детей не смогут начать учебный год.
По словам губернатора штата, на ликвидацию последствий урагана потребуется до 180 миллиардов долларов. Только на разбор завалов в Хьюстоне, 75% территории которого оказалось под водой, потребуется от 75 до 100 миллионов долларов. Дональд Трамп уже запросил у конгресса 7,85 миллиарда долларов.
Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
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