СМИ: пострадавшей при взрыве в Киеве модели Dior могут ампутировать ногу

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Пострадавшая накануне при взрыве в центре Киева девушка, которая, по данным СМИ, является всемирно известной украинской моделью и лицом Dior, находится в реанимации, ей могут ампутировать ногу, сообщает сайт телеканала "112 Украина" со ссылкой на врача больницы, куда госпитализировали женщину.

В пятницу вечером в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным правоохранителей, погиб один человек. В машине также находились женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство". По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева — уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури), он принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. По данным украинских СМИ, пострадавшая девушка — всемирно известная украинская модель Наталья, она была лицом Dior.

"Есть травмы глаз, и есть травмы конечностей. Я думаю, что это наиболее тяжелые травмы — конечности и глаза", — сказал врач.

Он добавил, что на данный момент пострадавшей проводится интенсивная терапия, ей могут ампутировать ногу.

"Она находится в отделении реанимации, ей проводится интенсивная терапия на данный момент, и сегодня планируется консультация с участием врачей-комбустиологов с городского ожогового центра и ангеохирурга", — сообщил врач.