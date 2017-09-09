СМИ сообщили о модели Dior, пострадавшей при взрыве в Киеве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пострадавшую при взрыве автомобиля у Бессарабского рынка в Киеве зовут Наталья, она работала моделью бренда Dior, сообщила в эфире канала "112 Украина" женщина, назвавшаяся ее приятельницей.

По ее словам, Наталья была "всемирно известной моделью". Уточнить фамилию подруги и другие подробности произошедшего, она отказалась, сославшись на "сумбурное состояние".

Женщина добавила, что Натальей занимаются хорошие врачи.

Взрыв в центре Киева

Вечером в пятницу, 8 сентября на улице Большая Васильковская в центре Киева взорвался автомобиль. Погиб водитель – гражданин Грузии чеченского происхождения Тимур Махаури.

Его пассажирка была госпитализирована с серьезными травмами: ряд СМИ сообщил о том, что при взрыве ей оторвало ногу. В машине также находился ребенок, по предварительным данным, он не пострадал.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Однако власти Украины не исключили, что позже инцидент могут квалифицировать как теракт.

Махаури уже попадал в поле зрения правоохранительных органов Украины: ранее в этом году он получил условный срок за незаконное обращение с оружием. Следователи считают, что он имел "стойкие связи с разного рода чеченскими кругами". По данным украинских СМИ, погибший входил в добровольческий батальон имени Шейха Мансура, воевавший в Донбассе.

Турецкая газета Hürriyet Daily News еще несколько лет назад писала, что в 2006 году Махаури участвовал в операции по ликвидации лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева в Ингушетии. По данным турецкой прокуратуры, именно он подготовил начинённый взрывчаткой грузовик, который был использован для убийства Басаева.

