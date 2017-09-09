Во Флориде закрывают парки развлечений из-за приближения урагана "Ирма"

ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Парки развлечений Disney World, Universal Studios и Sea World, расположенные во Флориде, объявили о своем закрытии с воскресенья до вторника из-за приближения урагана "Ирма".
Как сообщила компания Disney на своем сайте, в воскресенье и понедельник будет закрыт парк Disney World, расположенный в Орландо. Гостиницы на территории комплекса продолжат работу, но перечень услуг в них будет ограничен. В субботу будут отменены шоу и тематические представления в различных парках комплекса.
"Мы надеемся возобновить нормальную работу во вторник, 12 сентября", — говорится в сообщении компании.
О своем предстоящем закрытии также объявил парк Universal Studios. "Из-за урагана "Ирма" мы закроемся в 19.00 в субботу, 9 сентября, и не будем работать в воскресенье и понедельник. Рассчитываем открыться во вторник, 12 сентября", — свидетельствует короткое объявление на сайте всемирно известного парка развлечений.
Объявление на сайте парка Sea World, куда съезжаются дети и взрослые полюбоваться выступлениями морских животных, гласит, что отделения парка в Орландо и Тампе закроются в 17.00 9 сентября и также не будут работать до вторника.
"Мы действуем в соответствии с планами по обеспечению на случай экстренных погодных условий безопасности. В то время как мы следим за штормом, работающие с животными специалисты останутся на территории парка в укрытиях", — говорится в сообщении. Парк также готов предоставить укрытие для животных из расположенных в прибрежной зоне зоопарков, где ожидается наиболее сильный удар урагана.
Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщает, что ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность.
"Ирму" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.
На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 уездов штата эвакуируются.
Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
Острова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.
При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.
В среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.
В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.
Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.
Полное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.
Власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.
В связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.
Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.
Правительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.
Губернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.
Международная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.
Готовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.
Ураган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.
Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.
На данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.