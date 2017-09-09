Во Флориде закрывают парки развлечений из-за приближения урагана "Ирма"

ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Парки развлечений Disney World, Universal Studios и Sea World, расположенные во Флориде, объявили о своем закрытии с воскресенья до вторника из-за приближения урагана "Ирма".

Как сообщила компания Disney на своем сайте, в воскресенье и понедельник будет закрыт парк Disney World, расположенный в Орландо. Гостиницы на территории комплекса продолжат работу, но перечень услуг в них будет ограничен. В субботу будут отменены шоу и тематические представления в различных парках комплекса.

"Мы надеемся возобновить нормальную работу во вторник, 12 сентября", — говорится в сообщении компании.

О своем предстоящем закрытии также объявил парк Universal Studios. "Из-за урагана "Ирма" мы закроемся в 19.00 в субботу, 9 сентября, и не будем работать в воскресенье и понедельник. Рассчитываем открыться во вторник, 12 сентября", — свидетельствует короткое объявление на сайте всемирно известного парка развлечений.

Объявление на сайте парка Sea World, куда съезжаются дети и взрослые полюбоваться выступлениями морских животных, гласит, что отделения парка в Орландо и Тампе закроются в 17.00 9 сентября и также не будут работать до вторника.

"Мы действуем в соответствии с планами по обеспечению на случай экстренных погодных условий безопасности. В то время как мы следим за штормом, работающие с животными специалисты останутся на территории парка в укрытиях", — говорится в сообщении. Парк также готов предоставить укрытие для животных из расположенных в прибрежной зоне зоопарков, где ожидается наиболее сильный удар урагана.

Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщает, что ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность.

"Ирму" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.

На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 уездов штата эвакуируются.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.