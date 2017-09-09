Каракас выразил соболезнования пострадавшим из-за землетрясения в Мексике

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Правительство Венесуэлы выразило соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Мексике, в результате которого погибли 58 человек.

"Правительство Венесуэлы выражает свои глубочайшие соболезнования пострадавшим от стихийного бедствия и выражает соболезнования всем жителям Мексики и Гватемалы, в особенности тем, чьих семей это коснулось", — говорится в заявлении правительства.

Также сообщается, что Венесуэла предложила Мексике и Гватемале помощь в восстановительных работах, а также помощь пострадавшим.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос.

Очаг землетрясения находился на глубине 33 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.