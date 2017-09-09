Сноуден рассказал, кто ответственнен за кибератаки на демпартию в США

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил в интервью газете Spiegel, что ответственность за хакерские атаки на Демократическую партию США может лежать на нескольких группах.

"Я не знаю. Вероятно, русские атаковали компьютерную систему Демократической партии Хиллари Клинтон, но это не доказано", — сказал Сноуден.

"АНБ (агентство национальной безопасности США — ред.) довольно точно знает, кто является злоумышленником в отношении Клинтон. Но я подозреваю, что оно выявило и других атакующих, вероятно, там работали шесть или семь групп", — отметил он.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.