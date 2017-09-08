Белый дом призвал серьезно отнестись к урагану "Ирма"

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американцы должны со всей серьезностью отнестись к надвигающемуся урагану "Ирма" и позаботиться о безопасности, заявил в пятницу советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт.

"Этот ураган уже забрал жизни людей, и, к сожалению, заберет еще. Пожалуйста, отнеситесь серьезно ко всем рекомендациям местных властей", — сказал он в ходе брифинга для журналистов в Белом доме.

По словам Боссерта, "на данный момент это сильный ураган, и люди должны думать о безопасности".

Советник президента также сообщил, что власти США предприняли меры по обеспечению безопасности на Американских Виргинских островах, которые уже подверглись удару стихии. По его словам, Пентагон и госдепартамент задействованы в эвакуации людей. Также американские власти осуществляют шаги по оказанию американских граждан, находящихся на французских заморских территориях, подвергшихся удару стихии.