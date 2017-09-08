СМИ: жертвой взрыва автомобиля в Киеве был чеченец, воевавший в Донбассе

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Жертвой взрыва автомобиля в центре Киева в пятницу оказался чеченец Тимур Махаури, который входил в чеченский добровольческий батальон имени Шейха Мансура, воевавшем на востоке Украины.

Информацию о личности погибшего в эфире украинского телевидения сообщил мужчина, который представился Леонидом, другом погибшего.

В пятницу вечером в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок – он не пострадал.

"Погиб Тимур Махаури, он был в батальоне имени Шейха Мансура (чеченский добровольческое вооруженное формирование, которое принимало участие в боевых действиях в Донбассе – ред.), он был чеченцем, который выступал за Украину", — сказал Леонид.