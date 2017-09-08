В результате взрыва автомобиля центре Киева погиб один человек

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее стало известно, что автомобиль взорвался в центре Киева недалеко от Бессарабской площади, есть пострадавшие. Судя по видеозаписи с места события, взорвался автомобиль с иностранными номерами.

"Восьмого сентября в 18.21 (совпадает с мск) в Киеве возле Бессарабского рынка (улица Большая Васильковская, 5) произошел взрыв легкового автомобиля без последующего горения. Погиб один человек (водитель)", — говорится в сообщении.

Как сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк в комментарии на украинском телевидении, в машине также находились женщина и ребенок, женщина получила ранение, ребенок не пострадал.

По данным корреспондента РИА Новости, в настоящее время улица, где произошел взрыв, перекрыта, на месте происшествия работают правоохранители. Есть представители министерства внутренних дел, однако никаких комментариев они пока не дают. Вокруг места взрыва разбросаны осколки стекла и часть пострадавшего автомобиля. Рядом находится автомобиль скорой помощи и пожарные.