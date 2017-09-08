Ледяная мощь: в Британии признали, что Запад отстал от России в Арктике

Эксперты британского аналитического центра при Кембриджском университете "Общество Генри Джексона" (Henry Jackson Society) пришли к выводу, что западные страны не могут противостоять растущему военному присутствию Москвы в Арктике.