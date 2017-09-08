В Нидерландах сообщили о мародерстве на острове Сен-Мартен после урагана

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о серьезной ситуации с мародерством на острове Сен-Мартен, пострадавшем от урагана "Ирма", пишет газета NRC Handelsblad.

Как сообщил Рютте на пресс-конференции в пятницу, Нидерланды направили группы военных, чтобы доставить необходимую помощь населению и обеспечить безопасность на острове в связи с мародерством. При этом власти страны опасаются и новых ударов стихии.

"Сейчас мы должны быстро доставить еду, воду и медикаменты. Следующий ураган движется", — цитирует политика издание.

Дополнительной информации о возможном количестве жертв премьер-министр пока не привел.

Ураган "Хосе" усилился до третьей категории по пятибалльной шкале и продвигается по центральной части Атлантического океана на запад, к Карибскому бассейну.

Остров Сен-Мартен одновременно входит в состав двух государств: северная часть острова является заморской территорией Франции, южная – представляет собой самоуправляемое государство со значительной автономией Королевства Нидерландов.

Ранее Рютте заявил, что ураган нанес "огромный ущерб" нидерландскому международному аэропорту Принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен, в настоящий момент воздушная гавань не работает.