МИД призвал УВКПЧ не "жонглировать" фактами о гуманитарной ситуации в Сирии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. МИД РФ считает, что Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) следует избегать манипулирования фактами и более ответственно подходить к подготовке документов по гуманитарной ситуации в Сирии.
"Обращают на себя внимание отдельные нюансы. Вслед за информацией, касающейся авиаударов возглавляемой США коалиции, в пресс-релизе приводится не относящаяся к проблематике деятельности упомянутой коалиции статистика о работе воздушно-космических сил (ВКС) России на территории Сирии, после чего сообщаются данные о жертвах среди гражданского населения в Ракке. Тем самым создается впечатление о причастности российских ВКС к гибели там мирных жителей", — говорится в комментарии российского МИД, опубликованном в пятницу.
В Москве отметили, что "цинизм подобного "жонглирования фактами" на этот раз превзошел все прежние политически ангажированные заходы УВКПЧ".
"Надеемся, что Управление, претендующее на роль объективного и беспристрастного подразделения Секретариата ООН, впредь будет избегать манипулирования фактами и более ответственно подходить к подготовке подобного рода документов", — подчеркнули в российском дипведомстве.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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