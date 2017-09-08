В Британии арестован пятый человек по подозрению в связях с неонацистами

ЛОНДОН, 8 сен — РИА Новости, Мария Табак. Пятый человек арестован в Великобритании по подозрению в терроризме и связях с неонацистами, сообщил в пятницу РИА Новости представитель полиции округа Уэст-Мидлендс.

"24-летний мужчина из Нортгемптона был задержан вчера вечером по подозрению в планировании, подготовке и подстрекательству к терактам и подозревается в том, что является членом запрещенной ультраправой группировкой National Action", — пояснил он.

Представитель полиции также отметил, что первоначально подозреваемый был задержан на Кипре.

Несколько дней назад на том же основании были задержаны четыре человека, проживавшие в Бирмингеме, уэльском регионе Поуис, городе Ипсуич и городе Нортгемптон.

Все задержания были произведены в рамках спланированного антитеррористического рейда. Задержанные находятся в полицейском участке, обвинения им пока не предъявлены, следователи получили дополнительное время для допроса.

National Action — неонацистская молодежная организация, вошедшая в список запрещенных в Великобритании в декабре 2016 года.