Россия готова к диалогу с США на площадке ОБСЕ, заявили в МИД России

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия готова к диалогу с США на площадке ОБСЕ, но налаживать общение с Вашингтоном проблематично, заявили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

Ранее генсек ОБСЕ Томас Гремингер сообщил, что организация готова стать площадкой для урегулирования проблем между США и Россией, которым необходимо активнее использовать возможности всех международных организаций для переговоров.

"Готовы к взаимоуважительному, нацеленному на результат общению со всеми участниками ОБСЕ, включая США. Но здесь не обойтись без встречного интереса. К сожалению, на фоне известных событий на Украине американская сторона взяла в ОБСЕ курс на откровенное давление, нагнетание агрессивной риторики, порой выходящей за рамки правил дипломатического этикета", — заявили в МИД.

"При таком выбранном американскими коллегами менторском стиле общения проблематично не только налаживать равноправное двустороннее общение, но и в целом решать стоящие перед ОБСЕ задачи. Считаем, что при реализации упомянутой инициативы Гремингеру будет необходимо учитывать это обстоятельство", — отметили в ведомстве.

В то же время МИД РФ подчеркивает, что "можно только приветствовать намерение нового генерального секретаря ОБСЕ Гремингера наладить серьезно пошатнувшуюся в последние годы атмосферу доверия в этой организации".

"Мы всегда выступали за использование ОБСЕ в качестве площадки для конструктивного диалога, поиска компромиссных развязок и путей решения имеющихся в регионе многочисленных проблем", — отмечает МИД.