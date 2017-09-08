Россия готова к диалогу с США на площадке ОБСЕ, заявили в МИД России

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия готова к диалогу с США на площадке ОБСЕ, но налаживать общение с Вашингтоном проблематично, заявили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.
"Готовы к взаимоуважительному, нацеленному на результат общению со всеми участниками ОБСЕ, включая США. Но здесь не обойтись без встречного интереса. К сожалению, на фоне известных событий на Украине американская сторона взяла в ОБСЕ курс на откровенное давление, нагнетание агрессивной риторики, порой выходящей за рамки правил дипломатического этикета", — заявили в МИД.
В то же время МИД РФ подчеркивает, что "можно только приветствовать намерение нового генерального секретаря ОБСЕ Гремингера наладить серьезно пошатнувшуюся в последние годы атмосферу доверия в этой организации".
"Мы всегда выступали за использование ОБСЕ в качестве площадки для конструктивного диалога, поиска компромиссных развязок и путей решения имеющихся в регионе многочисленных проблем", — отмечает МИД.