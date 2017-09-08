Лавров: помощники лидеров "нормандского" формата встретятся в ближайшие дни

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Контакт на уровне помощников лидеров стран "нормандского" формата по Украине состоится в ближайшие дни, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ближайшие дни состоится еще один контакт на уровне помощников руководителей "нормандского" формата. Надеюсь, будет достигнут прогресс", — сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

По словам Лаврова, помощники президентов разрабатывают "дорожную карту", которая "будет предполагать шаг по укреплению безопасности, шаг по продвижению политических реформ в соответствии с минским комплексом мер".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.